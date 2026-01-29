Indonesia: 38 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong vụ sạt lở

Tính đến ngày 28/1, số người thiệt mạng do vụ sạt lở đất ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã tăng lên 38 người với hàng chục người vẫn còn mất tích.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Bandung, tổng cộng 38 nạn nhân đã được xác định vào lúc 18h30 ngày 28/1.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực rà soát khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở này bằng thiết bị hạng nặng và cả bằng nhân lực. Số người vẫn mất tích hiện là 27 người.

Mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở đất quét qua Pasirlangu vào ngày 24/1, phá hủy 50 ngôi nhà và khiến hơn 650 người phải sơ tán.

Theo Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Dedi Mulyadi, vụ sạt lở đất là do các đồn điền rộng lớn xung quanh Pasirlangu, chủ yếu được sử dụng để trồng rau.

Những thảm họa như vậy thường xảy ra trên khắp quần đảo rộng lớn của Indonesia trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3./.

