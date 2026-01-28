Đời sống

Philippines cảnh báo người dân về sự lây lan của virus Nipah

Thông báo của Bộ Y tế Philippines cho biết những trường hợp nhiễm virus Nipah ở người tại Tây Bengal, Ấn Độ đang được cảnh báo toàn cầu song chưa có khuyến nghị quốc tế nào về việc hạn chế đi lại.

Đài Trang
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.

Thông báo của Bộ Y tế Philippines cho biết những trường hợp nhiễm virus Nipah ở người tại Tây Bengal, Ấn Độ đang được cảnh báo toàn cầu song chưa có khuyến nghị quốc tế nào về việc hạn chế đi lại.

Cơ quan này cho biết vẫn tiếp tục thực thi các biện pháp sàng lọc biên giới chủ động để bảo vệ người dân khỏi sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm.

Các biện pháp này bao gồm khai báo sức khỏe trực tuyến trước khi đi du lịch, quét thân nhiệt khi đến và giám sát tình hình du khách tại các cửa khẩu.

Bộ Y tế Philippines cũng nhấn mạnh rằng virus Nipah không phải là virus mới ở nước này. Từ năm 2014, virus này đã được phát hiện ở miền Nam Philippines, với 17 trường hợp mắc bệnh. Sau đó, không phát hiện thêm trường hợp nhiễm virus Nipah nào ở Philippines./.

