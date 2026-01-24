Châu Phi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế đối với bệnh đậu mùa khỉ tại châu lục này sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

Trong thông cáo phát ngày 22/1, ACDC cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở khuyến nghị của Nhóm tư vấn khẩn cấp của cơ quan, phản ánh những tiến bộ rõ rệt trong việc tăng cường an ninh y tế của châu Phi, vai trò lãnh đạo hiệu quả, sự phối hợp trong khu vực cũng như các quan hệ đối tác quốc tế thành công trong ứng phó với các thách thức y tế phức tạp trong cộng đồng.

Trước đó, tháng 8/2024, ACDC - cơ quan y tế chuyên trách của Liên minh châu Phi (AU) - đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế. Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng xác định dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về y tế.

ACDC nhấn mạnh các nỗ lực phối hợp đã mang lại những kết quả cụ thể trong cuộc chiến chống dịch bệnh này tại châu Phi.

Theo số liệu của cơ quan trên, trong giai đoạn từ đỉnh dịch hồi đầu năm 2025 đến cuối năm 2025, số ca nghi nhiễm đã giảm 40%, số ca xác nhận giảm 60%.

Tỷ lệ tử vong trong các ca nhiễm bệnh cũng giảm mạnh từ 2,6% xuống còn 0,6%, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc phát hiện, điều trị, điều phối ở mọi cấp độ ứng phó.

Tuy nhiên, ACDC cảnh báo việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp không đồng nghĩa với việc dịch bệnh nguy hiểm này đã chấm dứt hoàn toàn tại "lục địa Đen."

Quyết định này đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang lộ trình kiểm soát và tiến tới loại trừ dịch bệnh do từng quốc gia chủ trì.

ACDC cho biết đậu mùa khỉ vẫn là bệnh lưu hành tại một số khu vực, do đó việc duy trì cảnh giác và tăng cường đầu tư có trọng điểm vẫn là những yếu tố then chốt nhằm củng cố thành quả đạt được và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus gây ra, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với dịch cơ thể, giọt bắn đường hô hấp hoặc vật dụng bị nhiễm virus, với các triệu chứng thường gặp như sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết./.

