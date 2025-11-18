Nghiên cứu mới về khả năng miễn dịch bệnh đậu mùa khỉ

Ba năm sau đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) khiến nhiều quốc gia cảnh giác trước nguy cơ dịch lan rộng, các nhà khoa học tiếp tục làm rõ đặc tính miễn dịch của căn bệnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, một nghiên cứu mới từ Viện Y học nhiệt đới Antwerp (Bỉ) cho thấy những người từng mắc đậu mùa khỉ có thể được bảo vệ lâu dài trước nguy cơ tái nhiễm, thậm chí bền vững hơn cả hiệu quả tạo kháng thể từ vaccine.

Phát hiện này góp phần định hướng lại các chiến lược tiêm chủng và theo dõi sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh mpox vẫn còn xuất hiện ở một số khu vực trên thế giới.

Theo kết quả công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases, những người đã khỏi bệnh đậu mùa khỉ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh và duy trì ổn định nhiều năm. Các nhà nghiên cứu nhận định khả năng tái nhiễm hiện nay vẫn là trường hợp hiếm gặp.

Trong khi đó, nhóm chỉ tiêm vaccine nhưng chưa từng mắc bệnh lại có phản ứng miễn dịch yếu hơn và giảm nhanh theo thời gian. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc tiêm nhắc lại.

Tiến sỹ Christophe Van Dijck, thuộc Khoa Bệnh truyền nhiễm mới nổi lâm sàng của Viện Y học nhiệt đới Antwerp, cho biết những người được tiêm vaccine vẫn tạo ra kháng thể bền vững ít nhất 2 năm, song mức độ bảo vệ lâu dài vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Để đánh giá rõ hơn hiệu quả thực tế của vaccine và khả năng cần tiêm nhắc lại, một nghiên cứu quốc tế đã được khởi động với sự phối hợp của Thụy Điển, Pháp và Ireland dưới sự dẫn dắt của Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển.

Nghiên cứu dự kiến triển khai vào đầu năm 2026 trên những người đã tiêm vaccine đậu mùa khỉ năm 2022 nhưng không có tiền sử mắc bệnh, qua đó xác định liệu việc tăng cường miễn dịch bằng mũi nhắc lại có mang lại lợi ích lâu dài hay không.

Ngoài ra, Viện Y học nhiệt đới Antwerp cho biết các dữ liệu mới cũng đang được áp dụng tại CHDC Congo, nơi vẫn ghi nhận nhiều ca mắc đậu mùa khỉ trong cộng đồng.

Dự án MBOTE tập trung đánh giá hiệu quả vaccine ở những nhóm có nguy cơ cao như người hành nghề mại dâm và người sống chung với HIV, những đối tượng dễ bị tác động do hệ miễn dịch suy yếu.

Giáo sư Laurens Liesenborghs, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm mới nổi của Viện, cho rằng việc hiểu rõ cơ chế miễn dịch sau khi mắc bệnh và sau tiêm vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ tái bùng phát đậu mùa khỉ, đặc biệt ở những nhóm dễ bị tổn thương.

Ông nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm từ Bỉ đang đóng góp quan trọng vào nỗ lực kiểm soát căn bệnh tại những khu vực đậu mùa khỉ vẫn còn là mối đe dọa hiện hữu.

Nghiên cứu mới được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm bằng chứng khoa học để các quốc gia xây dựng chiến lược phòng bệnh bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

WHO duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch đậu mùa khỉ Tổng Giám đốc WHO đã nhất trí với đánh giá của Ủy ban Khẩn cấp rằng đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay vẫn đủ mức độ nghiêm trọng để được coi là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.