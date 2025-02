WHO duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 27/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, do số ca mắc tiếp tục gia tăng và dịch bệnh lan rộng về mặt địa lý.

WHO lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp này vào tháng 8/2024, khi số ca bệnh bùng phát mạnh.

Tổ chức cũng nhấn mạnh rằng tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã cản trở kế hoạch ứng phó, làm tăng mối lo ngại về kiểm soát dịch bệnh.

Tình trạng Khẩn cấp y tế công cộng quốc tế là mức cảnh báo cao nhất của WHO, do Tổng Giám đốc WHO ban bố sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng chuyên gia độc lập.

Trước đó, một biến thể khác của virus gây bệnh đậu mùa khỉ cũng từng được WHO đưa vào tình trạng khẩn cấp trong giai đoạn 2022-2023.

Theo báo cáo mới nhất của WHO, biến thể clade Ib của virus đậu mùa khỉ hiện vẫn ảnh hưởng chủ yếu đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng cũng đã lan sang Uganda và Burundi.

Ngoài ra, một số ca bệnh liên quan đã được ghi nhận tại các quốc gia như Thái Lan và Anh, có liên quan đến yếu tố du lịch.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hơn 21.000 ca bệnh đã được xác nhận thông qua xét nghiệm, trong đó 70 ca tử vong, chủ yếu ở Congo.

Năm 2023, thế giới đã ghi nhận hơn 50.000 ca nghi mắc và hơn 1.000 ca tử vong. WHO cảnh báo rằng việc xác nhận ca bệnh gặp nhiều khó khăn ở những khu vực có hệ thống y tế yếu kém.

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus lây qua tiếp xúc gần, gây ra các triệu chứng sốt, đau nhức cơ thể, và tổn thương da chứa mủ. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở mức độ nhẹ, nhưng trong một số tình huống, bệnh có thể gây tử vong.

WHO khuyến cáo các quốc gia tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh, tăng cường xét nghiệm, và đảm bảo nguồn lực y tế để kiểm soát đợt bùng phát này./.

