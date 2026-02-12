Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Hàn Quốc trang trại chăn nuôi

Ban Chỉ đạo Trung tâm về ứng phó Dịch tả lợn châu Phi Hàn Quốc (ASF) hôm 12/2 cho biết một ổ dịch mới đã được xác nhận tại một trang trại chăn nuôi khoảng 5.200 con lợn ở thành phố Dangjin, tỉnh Chungcheong Nam.

Sự việc bùng phát ngay thời điểm cận kề Tết Nguyên đán - giai đoạn nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân Hàn Quốc tăng cao nhất trong năm, đang gây áp lực cực lớn đối với hệ thống phòng dịch và thị trường thực phẩm quốc gia.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Ban Chỉ đạo ASF đã ngay lập tức cử đội phòng dịch sơ bộ và nhóm điều tra dịch tễ đến hiện trường để kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của người lạ, vật nuôi và phương tiện tại trang trại này.

Dựa trên Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) về ứng phó dịch tả lợn châu Phi của Hàn Quốc, toàn bộ số lợn tại trang trại này sẽ được tiêu hủy khẩn cấp. Đồng thời, lực lượng chức năng đang ráo riết khử trùng các trang trại lân cận và các tuyến đường trọng điểm tại thành phố Dangjin để triệt tiêu các mầm bệnh còn sót lại.

Đáng chú ý, một lệnh tạm dừng di chuyển có hiệu lực trong vòng 24 giờ đã được ban bố đối với tất cả nhân viên, phương tiện tại các cơ sở chăn nuôi, lò mổ và nhà máy thức ăn gia súc ở Dangjin cũng như các khu vực lân cận như Seosan và Yesan.

Ban Chỉ đạo ASF đã gửi yêu cầu hỏa tốc đến các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương yêu cầu thực hiện tiêu hủy nhanh chóng và kiểm tra chuyên sâu các khu vực có nguy cơ, tăng cường khử trùng tập trung tại các vùng giáp ranh, đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vệ sinh, khử trùng trong và ngoài trang trại, hạn chế đến gần khu vực có lợn rừng xuất hiện.

Việc bùng phát dịch bệnh tại một trong những vùng chăn nuôi trọng điểm của Hàn Quốc ngay trước thềm Tết Nguyên đán không chỉ đe dọa sinh kế của người nông dân mà còn gây lo ngại về biến động giá thịt lợn trên thị trường bán lẻ.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực kiểm soát tình hình để đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn và ổn định cho người dân đón năm mới./.

