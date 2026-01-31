Pháp thắt chặt kiểm soát sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Đời sống

Chính phủ Pháp dự kiến áp dụng hạn chế nghiêm ngặt hơn về hàm lượng cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh trong bối cảnh sản phẩm này bị thu hồi ở hơn 60 nước do nghi nhiễm độc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Life Pharmacy)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Life Pharmacy)

Thông báo của Bộ Nông nghiệp Pháp ngày 30/1 nêu rõ bảo vệ giới chức y tế đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh. Theo đó, ngưỡng cereulide cho phép mới sẽ là 0,014 microgram trên 1 kg cân nặng, giảm so với mức 0,03 hiện nay. Bộ trên cho biết Pháp quyết định cân nhắc các khuyến nghị khoa học mới.

Từ tháng 12/2025, nhiều nhà sản xuất, trong đó có những "ông lớn" trong ngành thực phẩm như Nestle, Danone và Lactalis, đã phải ban hành lệnh thu hồi sữa bột trẻ em tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

Theo Bộ Y tế Pháp, cereulide là loại độc tố do vi khuẩn sản sinh, có nguy cơ gây ra các vấn đề về tiêu hóa như nôn mửa hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, tuần trước, cơ quan này cho biết chưa xác định được mối liên quan trực tiếp giữa các triệu chứng của trẻ với các sản phẩm sữa bị thu hồi.

Theo kế hoạch, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) sẽ đưa ra ý kiến chính thức về việc lập tiêu chuẩn chung cho lượng cereulide trong các sản phẩm dành cho trẻ em, theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC)./.

