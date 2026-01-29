Đời sống

Sức khỏe

Singapore tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay do lo ngại virus Nipah

Singapore sẽ đưa ra các khuyến cáo y tế sẽ được phát hành tại những cửa khẩu để khuyến cáo du khách nhập cảnh cần đi khám ngay nếu cảm thấy sức khỏe có vấn đề đáng lo ngại sau chuyến đi.

Khánh Ly
Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi bùng phát dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal, Ấn Độ, các cơ quan chức năng của Singapore thông báo sẽ tăng cường công tác sàng lọc y tế tại Sân bay Changi, trong đó có việc kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách trên các chuyến bay đến từ những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 28/1, Cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) cho biết sẽ đưa ra các khuyến cáo y tế sẽ được phát hành tại những cửa khẩu của Singapore, để khuyến cáo du khách nhập cảnh cần đi khám ngay nếu cảm thấy sức khỏe có vấn đề đáng lo ngại sau chuyến đi, đồng thời cung cấp hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cho những người chuẩn bị xuất cảnh.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, Bộ Nhân lực Singapore đang tăng cường giám sát đối với nhóm lao động nhập cư mới đến từ khu vực Nam Á.

CDA lưu ý rằng virus Nipah hiện được cho là chủ yếu lây truyền thông qua tiếp xúc với dơi, hoặc do tiêu thụ nhựa cây chà là và các loại trái cây bị nhiễm dịch tiết từ dơi. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các chương trình giám sát sinh học đối với quần thể dơi tại Singapore được thực hiện từ năm 2011 đến nay vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của loại virus này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết chưa có khuyến nghị quốc tế nào về việc hạn chế đi lại liên quan đến virus Nipah. Cơ quan này cho biết vẫn đang tiếp tục thực thi các biện pháp sàng lọc biên giới chủ động để bảo vệ người dân khỏi sự xâm nhập của những bệnh truyền nhiễm.

Các biện pháp này bao gồm khai báo sức khỏe trực tuyến trước khi đi du lịch, quét thân nhiệt khi đến và giám sát tình hình du khách tại các cửa khẩu.

Đợt bùng phát virus Nipah tại Ấn Độ đang khiến nhiều quốc gia lo ngại về sự an toàn của người dân và sự ổn định của nền kinh tế khu vực.

Với tỷ lệ tử vong dao động từ 40% đến 75%, mầm bệnh này có thể gây ra những xáo trộn lớn cho các hoạt động di chuyển và giao thương quốc tế. Các chuyên gia y tế đang theo dõi sát sao để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng sức khỏe có thể dẫn đến đình trệ kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Virus Nipah #Bệnh truyền nhiễm #Sàng lọc y tế #Sân bay Singapore
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng và bổ sung chế độ dinh dưỡng để giúp cha mẹ vui khỏe tận hưởng phút giây sum vầy. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Trao quà sức khỏe, cùng cha mẹ đón Tết trọn vẹn

Khi tuổi tác ngày một cao, những công việc chuẩn bị cho Tết trở nên chậm rãi, khó nhọc hơn với cha mẹ, như lời nhắc nhở con cái về việc quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Vì vậy, món quà sức khỏe ngày càng được nhiều người con lựa chọn để gửi gắm yêu thương trong hành trình về nhà đón Tết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.