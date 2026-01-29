Singapore tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay do lo ngại virus Nipah

Sau khi bùng phát dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal, Ấn Độ, các cơ quan chức năng của Singapore thông báo sẽ tăng cường công tác sàng lọc y tế tại Sân bay Changi, trong đó có việc kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách trên các chuyến bay đến từ những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 28/1, Cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) cho biết sẽ đưa ra các khuyến cáo y tế sẽ được phát hành tại những cửa khẩu của Singapore, để khuyến cáo du khách nhập cảnh cần đi khám ngay nếu cảm thấy sức khỏe có vấn đề đáng lo ngại sau chuyến đi, đồng thời cung cấp hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cho những người chuẩn bị xuất cảnh.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, Bộ Nhân lực Singapore đang tăng cường giám sát đối với nhóm lao động nhập cư mới đến từ khu vực Nam Á.

CDA lưu ý rằng virus Nipah hiện được cho là chủ yếu lây truyền thông qua tiếp xúc với dơi, hoặc do tiêu thụ nhựa cây chà là và các loại trái cây bị nhiễm dịch tiết từ dơi. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các chương trình giám sát sinh học đối với quần thể dơi tại Singapore được thực hiện từ năm 2011 đến nay vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của loại virus này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết chưa có khuyến nghị quốc tế nào về việc hạn chế đi lại liên quan đến virus Nipah. Cơ quan này cho biết vẫn đang tiếp tục thực thi các biện pháp sàng lọc biên giới chủ động để bảo vệ người dân khỏi sự xâm nhập của những bệnh truyền nhiễm.

Các biện pháp này bao gồm khai báo sức khỏe trực tuyến trước khi đi du lịch, quét thân nhiệt khi đến và giám sát tình hình du khách tại các cửa khẩu.

Đợt bùng phát virus Nipah tại Ấn Độ đang khiến nhiều quốc gia lo ngại về sự an toàn của người dân và sự ổn định của nền kinh tế khu vực.

Với tỷ lệ tử vong dao động từ 40% đến 75%, mầm bệnh này có thể gây ra những xáo trộn lớn cho các hoạt động di chuyển và giao thương quốc tế. Các chuyên gia y tế đang theo dõi sát sao để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng sức khỏe có thể dẫn đến đình trệ kinh tế toàn cầu./.

Nhiều nước tăng cường phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah Nhiều quốc gia châu Á đồng loạt nâng mức cảnh giác, tăng cường giám sát và ban hành các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah lan qua biên giới.