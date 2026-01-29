Vụ 125 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ: Đã xác định được nguyên nhân

Liên quan đến vụ việc nhiều người sau khi sử dụng bánh mỳ của hộ kinh doanh bánh mỳ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ vào ngày 19/12/2025, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Vụ ngộ độc được xác định do vi khuẩn Salmonella spp và Escherichia coli trong nhân bánh mỳ (pate, sốt trứng, chả bò, thịt nguội, dưa leo, ớt).

Theo thống kê, tổng cộng 125 trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế khu vực và lực lượng công an tiến hành kiểm tra cơ sở đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Cơ quan chức năng đã lấy 9 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mỳ Ngọc Hà để gửi xét nghiệm theo quy định.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên dù mỗi ngày bán ra tới 800 ổ bánh mỳ.

Cơ sở này cũng không xuất trình được hợp đồng mua bán nguyên liệu như: bánh mỳ, rau thơm, dưa leo…

Chủ tiệm bánh mỳ Ngọc Hà đã bị Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ xử phạt 15 triệu đồng./.

Vụ ngộ độc bánh mỳ ở TP Hồ Chí Minh: Chưa ghi nhận ca biến chứng nặng, nguy hiểm Các nạn nhân nhập viện sau khi ăn bánh mỳ từ cơ sở Ngọc Hà hiện đã cơ bản ổn định sức khỏe, chưa ghi nhận trường hợp nào biến chứng nặng; cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh.