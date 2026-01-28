Hà Nội giám sát chặt tại sân bay Nội Bài trước nguy cơ dịch Nipah xâm nhập

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngày 28/1, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường giám sát tại sân bay Nội Bài, sàng lọc chặt chẽ người nhập cảnh và chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội xác định sân bay Nội Bài, đầu mối giao thương, đi lại lớn của cả nước là khu vực trọng điểm trong công tác giám sát dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tăng cường theo dõi người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ vùng đang lưu hành dịch Nipah như Ấn Độ, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và hệ thống đo thân nhiệt tự động nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Cùng với đó, ngành y tế đã xây dựng sẵn các phương án cách ly tạm thời tại sân bay, tổ chức khai thác yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong trường hợp phát hiện ca nghi ngờ. Việc xử lý được thực hiện theo quy trình, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh nhưng không gây hoang mang cho hành khách và cộng đồng.

Ở tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường.

Các cơ sở y tế bảo đảm sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, trang thiết bị cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn.

Nhân viên y tế được tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do virus Nipah, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Ngành Y tế Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người vừa nhập cảnh từ vùng có dịch, chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ./.

