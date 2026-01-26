Ứng dụng các giải pháp phẫu thuật khúc xạ an toàn hàng đầu trên thế giới

Chiều 26/1, Bệnh viện Đông Đô phối hợp cùng Tập đoàn Carl Zeiss tổ chức Lễ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID.

Thạc sỹ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho hay, trước thực trạng tỷ lệ tật khúc xạ tăng cao, các cơ sở y tế không ngừng cập nhật các công nghệ nhãn khoa tiên tiến.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ (chủ yếu là cận thị) tại Việt Nam đang ở mức cao và gia tăng nhanh, ước tính khoảng 15-40% dân số, tương đương 14-36 triệu người cần điều chỉnh kính. Tỷ lệ này cao hơn ở thành phố (30-40%) so với nông thôn (15-20%).

Đặc biệt, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 50% trẻ em mắc các tật khúc xạ, trong đó, trẻ em và học sinh (6-15 tuổi) có tỷ lệ mắc khoảng 20-40% ở khu vực thành thị và 10-15% ở khu vực nông thôn; sinh viên tại một số trường đại học lớn, tỷ lệ cận thị lên tới hơn 70%.

Theo bác sỹ Thủy, phẫu thuật tật khúc xạ bằng SMILE Pro - một trong những công nghệ rút lõi mô hiện đại nhất hiện nay, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như hạn chế xâm lấn, bảo tồn cấu trúc giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật, phục hồi thị lực sớm và tăng độ ổn định thị giác lâu dài. SMILE Pro hiện được đánh giá là một trong những giải pháp phẫu thuật khúc xạ an toàn và hiệu quả hàng đầu trên thế giới.

SMILE Pro là bước tiến mới trong xu hướng cá nhân hóa điều trị khúc xạ, khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu thăm khám, tính toán và lập kế hoạch phẫu thuật cho từng bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ dự báo xu hướng thay đổi thị lực theo thời gian.

Mỗi khách hàng được thăm khám chuyên sâu, chụp ảnh sinh trắc học và xây dựng một Vision ID - mã định danh thị giác cá nhân. Trên cơ sở đó, phác đồ phẫu thuật được cá nhân hóa, giúp tối ưu lượng mô giác mạc cần can thiệp, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả thị giác và độ an toàn cao.

Việc đưa phương pháp mới này vào điều trị sẽ giúp bệnh nhân có giải pháp điều trị chuẩn mực quốc tế ngay tại trong nước, thay vì phải đi xa hoặc chấp nhận những lựa chọn chưa tối ưu./.

