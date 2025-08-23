Hải Phòng: Thực hiện thành công 4 ca ghép giác mạc

Tin từ Bệnh viện Mắt Hải Phòng, ngày 23/8, bệnh viện đã thực hiện thành công 4 ca ghép giác mạc cho 4 bệnh nhân mất thị lực do bệnh lý giác mạc.

Cả 4 bệnh nhân được ghép giác mạc đều là người Hải Phòng. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 16 tuổi, cao tuổi nhất là 65 tuổi.

Các bệnh nhân đã được khám, hội chẩn, thực hiện các xét nghiệm sàng lọc và chuẩn bị đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án đầy đủ theo quy định.

Đúng 8 giờ sáng 23/8, ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên cho bệnh nhân N.K.C, sinh năm 2009 được tiến hành.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, 4 ca ghép giác mạc được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công, các bệnh nhân đã được thoát mê an toàn, chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi, chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và điều trị sau ghép.

Các ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ đầu ngành nhãn khoa của Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và kíp gây mê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng tổ chuyên gia hỗ trợ.

Trong đó, Trưởng kíp phẫu thuật là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Xuân Cung, Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo Lãnh đạo bệnh viện, về nguồn giác mạc, Bệnh viện Mắt Hải Phòng được nhận từ Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Ngân hàng Mắt Trung ương, chất lượng giác mạc người hiến tốt tạo sự thuận lợi về mặt chuyên môn cho ca ghép. Bệnh viện trân trọng cảm ơn những người hiến tặng giác mạc và gia đình đã giúp đem lại ánh sáng cho bệnh nhân tại Hải Phòng.

Trước đó, tháng 8/2023, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân.

Tháng 7/2024, bệnh viện tiếp tục thực hiện ghép giác mạc thành công cho bệnh nhân sinh năm 1995 và 1998. Như vậy, tính đến nay, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã thực hiện được 8 ca phẫu thuật ghép giác mạc.

Thành công của 8 ca ghép giác mạc trong 3 năm qua khẳng định năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng trong việc thực hiện và làm chủ các kỹ thuật khó giúp cho người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu.

Đồng thời, cho thấy nỗ lực, quyết tâm của tập thể y bác sĩ bệnh viện trên con đường chinh phục đỉnh cao của y học, ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ ghép giác mạc Việt Nam và bản đồ y khoa khu vực, lan tỏa giá trị nhân văn và tầm quan trọng của nghĩa cử hiến tặng giác mạc, giúp những người mù do bệnh lý giác mạc có cơ hội phục hồi thị lực.

Bệnh viện Mắt Hải Phòng được biết đến là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố Hải Phòng, nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa. Trong 6 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 35.000 lượt bệnh nhân./.

