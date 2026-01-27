Ấn Độ điều tra dịch tễ và theo dõi nguy cơ liên quan các ca nhiễm virus Nipah

Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới tại bang Tây Bengal, trong bối cảnh giới chuyên gia y tế cảnh báo Kerala và Tây Bengal là hai khu vực lưu hành lâu dài của loại virus nguy hiểm này.

Trao đổi với hãng tin ANI, Chủ tịch Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ, Bilaspur và Chủ tịch Nhóm công tác phòng chống COVID-19 thuộc Ủy ban Tư vấn Kỹ thuật quốc gia Ấn Độ, Giáo sư, Tiến sỹ Narendra Kumar Arora cho biết ổ dịch hiện nay tại Tây Bengal được phát hiện đầu tiên ở 5 nhân viên y tế, sau khi họ tiếp xúc với một bệnh nhân tử vong chưa xác định nguyên nhân. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra dịch tễ và theo dõi từ 100-200 người có nguy cơ phơi nhiễm.

Theo Giáo sư Arora, virus Nipah có mức độ lây nhiễm cao từ động vật sang người và gây ra tỷ lệ tử vong rất lớn, dao động từ 40-75%. Người nhiễm virus thường xuất hiện các triệu chứng viêm não cấp hoặc suy hô hấp nặng, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện thế giới chưa có vaccine phòng virus Nipah.

Việc điều trị chủ yếu dựa vào kháng thể đơn dòng, song loại kháng thể này chỉ được tạo ra trong phòng thí nghiệm nên nguồn cung vẫn còn rất hạn chế.

Giáo sư Arora cho biết Ấn Độ đang coi việc bảo đảm khả năng tiếp cận kháng thể đơn dòng là một ưu tiên y tế quan trọng, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đợt bùng phát dịch trong tương lai gần.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sau khi có báo cáo về các trường hợp nhiễm virus Nipah ở Ấn Độ, Bộ Y tế Malaysia ra thông báo nhấn mạnh nước này đang tích cực xác minh thông tin qua các kênh chính thức, bao gồm việc liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan.

Bên cạnh đó, mọi biện pháp y tế công cộng sẽ được triển khai, dựa trên thông tin đã được xác nhận và các nghiên cứu đánh giá rủi ro, phù hợp với các quy trình và chính sách của đất nước.

Công tác kiểm soát y tế công cộng tại các điểm nhập cảnh như các sân bay quốc tế, cảng biển và cửa khẩu biên giới trên bộ, vẫn được duy trì nhất quán và tuân thủ các quy trình đã được thiết lập.

Theo Bộ Y tế Malaysia, các biện pháp đang được thực hiện bao gồm kiểm tra sức khỏe và sàng lọc du khách, trong đó đưa ra quy trình xử lý cụ thể đối với những trường hợp có triệu chứng hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh. Đội ngũ y tế khẩn cấp về bệnh truyền nhiễm cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát y tế tại biên giới luôn được duy trì và sẽ được tăng cường tương ứng trong trường hợp cập nhật dịch tễ học chính thức có thay đổi.

Virus Nipah tồn tại tự nhiên trong cơ thể dơi ăn quả, vốn là vật chủ chính của loại virus này. Dơi mang virus mà thường không bị bệnh, nhưng virus có thể lây sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với phân, nước bọt hoặc các loại trái cây bị dơi ăn. Đây là nguồn gốc khiến Nipah bùng phát ở các khu vực có dơi sinh sống, đặc biệt khi con người hoặc gia súc tiếp xúc gần với ổ virus.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh trong bối cảnh chưa có vaccine đặc hiệu, biện pháp phòng ngừa vẫn đóng vai trò then chốt.

Người dân tại các khu vực có dơi ăn quả sinh sống được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc giữa người và động vật, tránh tiêu thụ thực phẩm có nguy cơ bị nhiễm virus, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy trình kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm được coi là yếu tố quyết định nhằm ngăn chặn virus Nipah tiếp tục lan rộng tại Ấn Độ./.

