Đường dây sử dụng 500 tấn hóa chất để ngâm hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (sinh năm 1979, thường trú tại thành phố Cần Thơ) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm,” liên quan đến đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không có biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xưởng ngâm ốc bằng hóa chất dùng trong xây dựng để bán ra thị trường có quy mô đặc biệt lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng.” Đây là loại hóa chất công nghiệp không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu tại cơ sở, phục vụ việc ngâm ốc.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định, tất cả mẫu thịt ốc bươu thu giữ đều chứa Natri Silicate.

Theo cơ quan chuyên môn, Natri Silicate là hóa chất công nghiệp thường được sử dụng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Việc sử dụng chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gây kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng lâu dài hoặc với hàm lượng lớn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo lời khai ban đầu, từ năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, Trường đã tổ chức hoạt động ngâm ốc bươu bằng hóa chất Natri Silicate quy mô lớn.

Đối tượng khai đã sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Số thịt ốc bươu sau khi ngâm hóa chất được phân phối cho nhiều đầu mối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế mà bất chấp pháp luật, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

