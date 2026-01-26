Tạm giữ hình sự 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại hầm Kim Liên

Ngày 26/1, liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 5 trong số 8 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) có liên quan về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Cơ quan Công an bước đầu xác định, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/1, nhóm của N.Đ.V (sinh năm 2009), trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, rủ nhau ra đường ăn mừng U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á.

Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), nhóm của V bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy, tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào thực hiện hành vi quấy rối.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển, lúc này đang chở theo chị C. Cùng lúc, nhóm của V lao vào quấy rối chị C. Sau đó, nhóm của V bỏ đi thì gặp anh K đang đi bộ trong hầm.

V dùng tay vỗ vào gáy anh K dẫn đến mâu thuẫn. Nhóm của V tiếp tục lao đến đánh anh K và chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Sự việc được nhiều nhân chứng ghi hình và đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng."

Các đối tượng còn lại (dưới 16 tuổi), Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

