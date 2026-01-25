Ninh Bình: Truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp tiệm vàng sau 40 giờ gây án

Tối 25/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình sau 40 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 23/1, tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát.

Các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Sau 40 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên, gồm Triệu Văn Nam, sinh năm 2004, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Đào Nguyên Bách, sinh năm 2006, trú tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện nay tại thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, hiện là sinh viên đại học.

Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát, dao, búa cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chiều 23/1, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án. Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần chấp hành các quy định của pháp luật; mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm khắc.

Trong thời gian giáp Tết Nguyên đán, các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và tính mạng; tăng cường hệ thống camera giám sát, lắp đặt thiết bị báo động, bố trí cửa ra vào chắc chắn, hạn chế trưng bày nhiều tài sản có giá trị trong khung giờ vắng khách.

Đồng thời, cần chú ý theo dõi các biểu hiện nghi vấn của khách ra vào tiệm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

