Anh điều tra nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh liên quan sữa công thức bị thu hồi

Theo phóng viên TTXVN tại London, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết đang tiến hành điều tra 36 trường hợp trẻ em trên toàn quốc xuất hiện triệu chứng bệnh sau khi sử dụng các lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ đã bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố.

Trước đó, tháng 1 vừa qua, tập đoàn thực phẩm Nestlé đã chủ động thu hồi hơn 60 lô sữa công thức nhãn hiệu SMA vì lo ngại có chứa cereulide - một loại độc tố chịu nhiệt có thể gây nôn mửa và tiêu chảy. Nhà sản xuất Danone cũng thu hồi một lô sữa Aptamil như biện pháp phòng ngừa.

Theo UKHSA, cơ quan này đã nhận được 36 thông báo lâm sàng về các trường hợp trẻ có biểu hiện phù hợp với ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Các ca bệnh ghi nhận tại nhiều khu vực ở Anh.

Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được triển khai nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp.

Nhiều bậc phụ huynh đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sau khi con em họ gặp vấn đề sức khỏe.

Emily Beard, sống tại hạt Northamptonshire, cho biết con gái 1 tuổi của cô bị nôn dữ dội và đau đớn trong nhiều ngày sau khi uống sữa thuộc lô bị thu hồi. “Chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhận được thông báo từ siêu thị,” cô chia sẻ đồng thời bày tỏ sự bức xúc về sự việc.

Trong một vụ việc khác, một bé gái 8 tháng tuổi tại Nottinghamshire đã phải nhập viện do mất nước sau khi bị tiêu chảy và nôn nặng.

Gia đình cho biết cháu đã hồi phục hoàn toàn sau điều trị, song mong muốn các cơ quan liên quan sớm làm rõ nguyên nhân.

Tuần trước, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) xác nhận độc tố cereulide đã được phát hiện trong một số lô sữa bị thu hồi.

Phía Nestlé bày tỏ lấy làm tiếc về các sự việc liên quan và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với những gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi phụ huynh kiểm tra mã lô sản phẩm.

Các cơ quan y tế Anh tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo các bậc cha mẹ ngừng sử dụng ngay các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ./.

