Myanmar tăng cường sàng lọc y tế và giám sát dịch tễ phòng ngừa virus Nipah

Công tác sàng lọc y tế với hành khách nhập cảnh được triển khai, phù hợp với các hướng dẫn hiện hành về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây ra tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Thùy Liên
Hành khách tại sân bay Myanmar. (Ảnh: thehansindia)
Ngày 2/2, Bộ Y tế Myanmar đã tăng cường sàng lọc y tế và giám sát dịch tễ tại Sân bay quốc tế Yangon nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Nipah xâm nhập nước này.

Trước diễn biến của các ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, công tác giám sát đối với hành khách đến từ Ấn Độ tại Sân bay quốc tế Yangon đã được tăng cường. Quy trình kiểm tra y tế tập trung vào triệu chứng sốt và các dấu hiệu liên quan đến virus Nipah.

Ngoài ra, công tác sàng lọc y tế đối với hành khách nhập cảnh cũng được triển khai, phù hợp với các hướng dẫn hiện hành về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây ra tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Song song với đó, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe cũng được đẩy mạnh, trong đó có phát tờ rơi cung cấp thông tin cho hành khách và treo ápphích tuyên truyền tại sân bay.

Bộ Y tế Myanmar cũng cho biết những biện pháp giám sát và sàng lọc tăng cường tương tự hiện cũng được áp dụng tại Sân bay quốc tế Mandalay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Myanmar chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nghi nhiễm virus Nipah nào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Virus Nipah #Bệnh truyền nhiễm #Myanmar Myanmar
