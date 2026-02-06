Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì

Tối 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi trọng thị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì.

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí thắm tình đồng chí, anh em, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên để tới thăm trong nhiệm kỳ mới là minh chứng sống động cho sự tin cậy chính trị mức độ cao nhất và là truyền thống ngoại giao quý báu giữa hai Đảng cầm quyền.

Đáp lời, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn là dịp để lãnh đạo hai nước thống nhất tầm nhìn chiến lược, cùng nhau bước vào một kỷ nguyên phát triển mới./.

