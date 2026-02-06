Chủ tịch Hạ viện Jordan kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 6/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Jordan và Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Chủ tịch Hạ viện Jordan dự lễ đón chính thức và cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm, ký "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Hashimite Jordan."

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi.

Trong các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao phía Jordan tổ chức chuyến thăm ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Husein, thể hiện quyết tâm của Jordan trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam đúng dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, kỳ đại hội có ‎nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Jordan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi khẳng định, Jordan và cá nhân Quốc vương rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và đã tích cực chỉ đạo các cơ quan cả hành pháp và lập pháp Jordan thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngay sau chuyến thăm vào tháng 11/2025.

Đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi cho biết Jordan mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt về khoa học-công nghệ và các ngành công nghệ mới nổi.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, hai bên thống nhất hai nước cần vun đắp quan hệ và lòng tin chính trị, đưa Việt Nam và Jordan trở thành những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực, triển khai thực chất, hiệu quả và cụ thể các cam kết, thỏa thuận giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, kinh tế, phát triển bền vững...

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp về lập trường trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên cũng thống nhất sẽ hợp tác để đóng góp thiết thực, hiệu quả vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết tại khu vực, trong đó có việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Việt Nam và Jordan đều là thành viên, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Palestine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Jordan đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; tham quan Hoàng Thành Thăng Long - biểu tượng của lịch sử-văn hóa Đại Việt qua nhiều thế kỷ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh làm việc với Tổng Thư ký Hạ viện Jordan Awwad A. O. Alghuwairi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi.

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện tháng 10/2025.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện./.