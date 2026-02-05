Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam với các nước

Nhân chuyến thăm, làm việc, dự Triển lãm Hàng không Singapore - Singapore Airshow 2026, ngày 5-2, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm gian hàng Tập đoàn Airbus (Pháp), Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vị thế hàng đầu thế giới của Airbus và Boeing trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trực thăng quân sự và công nghiệp quốc phòng.

Cảm ơn và ghi nhận những thông tin mà lãnh đạo Airbus, Boeing chia sẻ trong khuôn khổ buổi tham quan, làm việc tại Singapore Airshow 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật của Airbus, Boeing cho phía Việt Nam; đề nghị Airbus, Boeing nghiên cứu các khả năng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như: vật tư kỹ thuật, cơ khí chính xác, đóng tàu quân sự và các giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Tập đoàn Airbus và Boeing tới tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến được tổ chức tháng 12/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Tập đoàn Airbus và Boeing cho rằng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam là cơ hội để Airbus và Boeing giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm gian hàng của Boeing. (Ảnh: BQP)

Lãnh đạo hai Tập đoàn mong muốn thời gian tới, sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ công bố thỏa thuận đặt hàng động cơ Pratt & Whitney cho 44 máy bay Airbus A320neo của Hãng hàng không Vietjet.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương Chuẩn tướng Yew Chee Leung - Phó Thư ký Công nghệ, Bộ Quốc phòng Singapore.

Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển tích cực và thuận lợi, trong đó hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những nội dung hợp tác ưu tiên.

Hai bên bày tỏ vui mừng có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp của Singapore sang Việt Nam trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Phó Thư ký Công nghệ Bộ Quốc phòng Singapore mong muốn hai bên tích cực trao đổi, phối hợp trong thời gian tới, hướng đến những dự án thực chất, bền vững và có chiều sâu về công nghệ - kinh tế.

Tại Singapore Airshow 2026, đại diện Quân chủng Phòng không – không quân, Quân chủng Hải quân, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp các nước, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên./.