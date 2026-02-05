Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông sở tại liên tục đăng phát nhiều chủ đề bài viết, đưa tin đậm nét.

Trong các bài viết, truyền thông địa phương đã nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ giúp quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển vững mạnh và gắn bó mật thiết hơn nữa./.

Thúc đẩy hợp tác vững chắc quan hệ giữa Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Campuchia Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia tạo nên sự gắn bó thân tình, cho thấy đây là sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường.