Chính trị

Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia liên tục đăng phát nhiều chủ đề bài viết, đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông sở tại liên tục đăng phát nhiều chủ đề bài viết, đưa tin đậm nét.

Trong các bài viết, truyền thông địa phương đã nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ giúp quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển vững mạnh và gắn bó mật thiết hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Định hướng chủ đạo #Thành quả ấn tượng Campuchia
Theo dõi VietnamPlus

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Quan hệ Việt Nam-Campuchia

Hành trình nâng tầm vị thế quốc gia

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục