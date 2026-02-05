Báo Lào: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt

Ngày 5/2, ngay trước giờ Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trang điện tử báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - đăng bài viết ca ngợi chuyến thăm, khằng định đây là biểu tượng của mối quan hệ gắn kết chiến lược đặc biệt Lào-Việt Nam.

Bài viết nhấn mạnh đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện chính trị-đối ngoại có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, là dấu mốc phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, vì đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Chuyến thăm diễn ra sau khi cả Lào và Việt Nam đều tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước và xác định các phương hướng lớn cho đường hướng phát triển ở từng nước trong giai đoạn mới.

Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt để hai Đảng của Lào và Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý phát triển và xây dựng Đảng trong điều kiện mới, đồng thời thống nhất các định hướng đường lối dài hạn để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu sắc hơn.

Cả hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ vững tin cậy chính trị ở mức cao nhất, coi đây là nền tảng cốt lõi quan trọng nhất để thúc đẩy việc hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực.

Thực tế cho thấy mức độ tin cậy chính trị giữa Lào và Việt Nam được xếp vào nhóm sâu sắc và vững chắc nhất trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để hai đất nước triển khai các dự án hợp tác dài hạn và mang tính chiến lược.

Nội dung nổi bật trong chuyến thăm lần này là hai bên sẽ nhấn mạnh vai trò của hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại, một trụ cột ngày càng quan trọng của quan hệ song phương.

Hiện Việt Nam là một trong 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào, với hơn 240 dự án vẫn còn hiệu lực và tổng giá trị vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông-lâm nghiệp, viễn thông, tài chính-ngân hàng và dịch vụ, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của Lào, đặc biệt là tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Giá trị thương mại song phương giữa hai nước được duy trì ở mức 1,6-1,7 tỷ USD/năm và tăng mạnh lên gần 3 tỷ USD trong năm ngoái, cho thấy sự kết nối ngày càng vững chắc và liên tục của hai nền kinh tế.

Cùng với hợp tác về kinh tế, hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng tiếp tục là một trong các trụ cột bền vững nhất của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Hiện Việt Nam là quốc gia tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập nhiều nhất, với khoảng 14.000-16.000 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, học viện và trung tâm đào tạo của Việt Nam.

Nhiều cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia của Lào đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục của Việt Nam, trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị và kinh tế-xã hội của Lào. Điều này phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn của hai nước trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đồng thời thể hiện sâu sắc khía cạnh nhân văn đặc biệt của mối quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng của Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Lào và Việt Nam đều dành sự ủng hộ cho nhau trong các vấn đề chiến lược, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Cùng với đó, hai nước cũng luôn phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có xu hướng gia tăng.

Chuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa về mặt chính trị-đối ngoại, mà còn là sự chân thành sâu sắc. Việc nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam chọn Lào là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ mới đã khẳng định sự chân thành của mối quan hệ anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Đây là tình cảm hiếm có trong quan hệ quốc tế, đã được tôi luyện từ lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng chung, cùng nhau vượt qua những thách thức khó khăn, gian khổ và được vun đắp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước hiện nay.

Bài viết kết luận chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tầm nhìn chiến lược chung, lợi ích phát triển dài hạn và tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Chuyến thăm tạo động lực mới cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đưa quan hệ gắn kết chiến lược đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc hơn, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác rộng lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Điều cảm nhận được rất rõ từ chuyến thăm này là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc dẫn dắt quan hệ Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự vĩ đại của lịch sử và yêu cầu của thời đại./.

