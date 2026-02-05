Chính thức bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Ngày 5/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1115, chính thức thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập các cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình trực thuộc thành phố.

Việc thành lập cơ quan mới được thực hiện trên cơ sở các căn cứ quan trọng của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, trong đó có Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy định số 373 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Theo quyết định, 6 cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội được sáp nhập, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo đúng Quy định số 373 của Ban Bí thư và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026.

Cùng với quyết định thành lập cơ quan mới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định số 1122 về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Theo đó, ông Vũ Minh Tuấn (sinh ngày 25/5/1975), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Cơ quan này có 3 Phó Giám đốc gồm: Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới; ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là một trong 6 cơ quan sáp nhập thành Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: Đài Hà Nội)

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội gồm 7 thành viên, là các lãnh đạo, phó lãnh đạo chủ chốt đến từ các đơn vị báo chí, phát thanh-truyền hình trực thuộc thành phố.

Việc kiện toàn Hội đồng Biên tập nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo nội dung, định hướng thông tin, phát huy vai trò của cơ quan báo chí hợp nhất trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Thành ủy Hà Nội trong đổi mới tổ chức bộ máy báo chí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển báo chí hiện đại./.

