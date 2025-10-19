Giải Báo chí về phát triển văn hóa Hà Nội: Trao giải cho 33 tác phẩm xuất sắc

Tối 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII, năm 2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), chào mừng Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải năm nay tập trung phản ánh chủ trương, định hướng lớn của Thành ủy Hà Nội trong phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô thời kỳ mới; giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tác phẩm thể hiện vai trò quan trọng trong phát hiện, phản ánh những bất cập, góp phần điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 352 tác phẩm của 35 cơ quan báo chí, trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 28 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương, với đầy đủ các loại hình báo chí.

Hội đồng Chung khảo sau đó đã họp và thống nhất lựa chọn được 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích); đồng thời cũng lựa chọn được 2 cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải là Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Cụ thể, các tác phẩm được Giải A gồm: “Thủ đô Hà Nội - những dấu son còn mãi” của nhóm tác giả Phí Nguyễn Thùy Linh, Dương Văn Thuân, Nguyễn Việt Cường, Trương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Minh Trí, Hồ Viết Thái, Vũ Hiền; kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam; “Văn hóa là nền tảng, động lực cho hành trình chuyển mình lịch sử” của nhóm tác giả Nguyễn Nguyệt Thu, Nguyễn Ngọc Chung; Báo Kinh tế và Đô thị; “Hà Nội - Xây hình mẫu mới trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Phong, Vũ Ngọc Hà; Báo Hànộimới.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khẳng định: Sau tám mùa tổ chức, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trở thành thương hiệu uy tín của báo chí Thủ đô, là diễn đàn tôn vinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội.

Nhiều tác phẩm không chỉ mang giá trị phản ánh thực tiễn mà còn là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, nghiên cứu và hoạch định chính sách văn hóa của Thành phố; đồng thời góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của người Hà Nội.

Với hình thức thể hiện đổi mới, sáng tạo, báo chí tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cổ vũ mô hình hay, cách làm hiệu quả, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt,” cuộc vận động “Người Hà Nội ứng xử đẹp” góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.”

Ông Nguyễn Doãn Toản tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đội ngũ người làm báo Thủ đô và cả nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

Mỗi tác phẩm báo chí, mỗi hoạt động truyền thông sẽ là một nhịp cầu lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần làm rạng danh văn hóa Thăng Long-Hà Nội, xứng đáng với vị thế trung tâm hội tụ và lan tỏa văn hóa của cả nước./.

Giải Báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Hà Nội: TTXVN có 2 giải thưởng Thông tấn xã Việt Nam có hai Giải C cho các tác phẩm: “Sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội tăng tốc phát triển” và “Hà Nội phân cấp, ủy quyền xây dựng đô thị thông minh.”

Thông tấn xã Việt Nam có 2 giải Khuyến khích: “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus; “Phát triển công nghiệp văn hoá ở Hà Nội” của tác giả Công Bắc, Báo Thể thao và Văn hoá.