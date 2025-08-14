Tối 13/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc và 80 năm gắn bó, sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trên trận tuyến đầy cam go, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, bình yên cuộc sống của nhân dân...

Giải Báo chí toàn quốc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 với gần 1.300 tác phẩm dự thi, 152 tác phẩm vào vòng chung khảo, 72 tác phẩm đạt giải, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ sự xúc động được biết nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao và với tình cảm sâu nặng với lực lượng Công an nhân dân để ra đời những tác phẩm giá trị, truyền tải thông điệp, sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta về một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, thật sự an ninh, an toàn, bình yên hạnh phúc.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 6 tác phẩm đoạt giải A; 12 tác phẩm đoạt giải B; 19 tác phẩm đoạt giải C; 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây còn là diễn đàn để những người làm báo thể hiện tài năng, tâm huyết và cũng là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc.

Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với quy mô toàn quốc, ngày càng lan tỏa sâu rộng, không chỉ cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo, mà còn khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Qua từng mùa giải cho thấy sự đổi mới, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng, thái độ khách quan, trách nhiệm của báo chí đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước nói chung và vấn đề an ninh, trật tự nói riêng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, từ thực tiễn sinh động và yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, các cơ quan báo chí, các nhà báo, nhất là những “người cầm bút” viết về đề tài an ninh, trật tự cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương về xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện, khách quan, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với tinh thần “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.”

Tác phẩm báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, có chiều sâu, đề cao yếu tố phản biện xã hội tích cực, đậm đà tính nhân văn, giá trị giáo dục sâu sắc; khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng trở thành “lá chắn” bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tác phẩm cần tích cực phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những mô hình hay, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, nhân rộng tinh thần chủ động, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngay từ cơ sở; kiên trì, quyết liệt trong đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, tệ nạn xã hội...

Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo phát huy vai trò, trách nhiệm của mình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ, mở rộng độ bao phủ, tăng sức lan tỏa thông tin về an ninh, trật tự.

Chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, không để “khoảng trống thông tin” cho các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Đặc biệt, các đơn vị coi trọng ứng dụng công nghệ số và các phương thức mới trong sản xuất, truyền tải thông tin; phát huy sức mạnh hệ thống báo chí “đa nền tảng” để tạo thành “hệ sinh thái thông tin” đồng bộ, lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng.../.

