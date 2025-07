Gần 1.300 tác phẩm dự Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an - Thường trực Ban tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc về chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025 đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng chung khảo để chuẩn bị lễ trao giải cho Lễ trao giải vào 13/8 tới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo; nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã dự họp.

Về phía Cục Truyền thông Công an nhân dân có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức giải; Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Cùng dự buổi họp còn có các thành viên Hội đồng chung khảo.

Giải báo chí toàn quốc về chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025 do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tại buổi họp, Tổ thư ký đã báo cáo khái quát về tác phẩm tham dự giải, kết quả chấm sơ loại và tổng hợp kết quả lựa chọn của Hội đồng chung khảo.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.300 tác phẩm. Qua công tác sơ loại, phân loại ban đầu (lọc bỏ tác phẩm không hợp lệ), Tổ thư ký đã lập danh sách 1.143 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí vào vòng sơ loại, tăng số lượng gấp 3 lần so với mùa giải trước.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi lần này được nâng lên rõ rệt và khá đồng đều. Rất nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản, sáng tạo, phù hợp xu thế truyền thông hiện đại, trong đó có nhiều tác phẩm thuộc các cơ quan báo chí địa phương và đội tuyên truyền Công an các tỉnh, thành phố.

Hội đồng Sơ khảo kiến nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải mở rộng cơ cấu giải thưởng, tăng số lượng tác phẩm lựa chọn vào vòng chung khảo, để động viên, khích lệ kịp thời các tác giả, tác phẩm có chất lượng dự thi, nhằm lan tỏa sâu rộng giải.

Ban Tổ chức tăng thêm cơ cấu giải thưởng, gồm 6 giải A (tăng 1 giải); 12 giải B (tăng 2 giải); 19 giải C (tăng 4 giải); 35 giải Khuyến khích (tăng 10 giải); tăng số lượng tác phẩm vào vòng chấm chung khảo từ 140 tác phẩm lên 152 tác phẩm (tăng 12 tác phẩm so với Quy chế chấm).

Để động viên các tác giả, tác phẩm có chất lượng được lựa chọn vào chung khảo, Ban Tổ chức tặng Giấy Chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng tiền mặt 2 triệu đồng/tác phẩm.

Hiện tại, lễ trao giải đang được Ban Tổ chức tích cực triển khai, chuẩn bị chu đáo để có chương trình trao giải chuyên nghiệp, ấn tượng nhất.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức giải đề nghị, sau lễ trao giải, các tác phẩm đoạt giải tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong nhân dân.

Trưởng Ban tổ chức Giải đề nghị Hội đồng chung khảo thảo luận kỹ càng, chọn những tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải.

Dự kiến, lễ tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 13/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh ANTV, Truyền hình Công an nhân dân và các nền tảng số của các cơ quan báo chí.../.

