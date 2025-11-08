Tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, từ ngày 3-7/11, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Hội Nhà báo toàn Trung Quốc (ACJA), đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tăng cường hợp tác giữa báo chí hai nước trong bối cảnh truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.

Sáng 4/11, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm và làm việc tại trụ sở Hội Nhà báo toàn Trung Quốc (ACJA) ở Bắc Kinh.

Ông Lưu Tư Dương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, thân mật tiếp đón và hoan nghênh đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam sang thăm, làm việc tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lưu Tư Dương chia sẻ thông tin khái quát về tổ chức, hoạt động của Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, đồng thời giới thiệu tình hình phát triển của báo chí Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

Ông nhấn mạnh, báo chí Trung Quốc đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, sản xuất và lan tỏa nội dung, hướng tới nền truyền thông thông minh, chuyên nghiệp và mang đậm bản sắc văn hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và ông Lưu Tư Dương – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Hai bên đã trao đổi về hoạt động nghiệp vụ báo chí, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, công tác hội và quản lý báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo hai Hội nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, hợp tác trong lĩnh vực truyền thông hiện đại và đào tạo báo chí, góp phần củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa báo giới hai nước.

Đáp lời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động, sáng tạo của báo chí Trung Quốc trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với ACJA, nhất là trong đổi mới mô hình hoạt động báo chí, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo.

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh chuyến thăm lần này là dịp để báo giới hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác thiết thực và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển bền chặt.

Chiều 4/11, đoàn thăm Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc (Communication University of China) - cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông hàng đầu châu Á.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên trao đổi về mô hình đào tạo báo chí trong kỷ nguyên số, phương pháp ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data), vào công tác giảng dạy và sản xuất nội dung truyền thông.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thăm trụ sở Hội Nhà báo toàn Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên và phóng viên trẻ nhằm tăng cường hiểu biết và kết nối giữa báo chí hai nước.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chào xã giao, trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vai trò của báo chí trong việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tới thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu (khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), nơi Người từng sống và làm việc trong thời kỳ hoạt động cách mạng gần một thế kỷ trước.

Đoàn cũng làm việc với các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Tây và Trung tâm Hợp tác Đổi mới Sáng tạo AI Trung Quốc-ASEAN, trao đổi về xu hướng ứng dụng AI trong báo chí, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các nền tảng phân phối nội dung số thông minh.

Tại buổi tiếp đoàn, ông Lưu Côn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Tây, Tổng Biên tập Quảng Tây Nhật Báo, bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, coi đây là bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác báo chí Việt-Trung, đặc biệt giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Quảng Tây.

Ông Lưu Côn chia sẻ báo chí Quảng Tây đang chú trọng đổi mới mô hình tòa soạn, phát triển các nền tảng số và nội dung số đa ngữ, phục vụ kết nối khu vực ASEAN.

Lãnh đạo Quảng Tây Nhật Báo mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi phóng viên, phối hợp sản xuất nội dung báo chí-truyền thông phục vụ hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Quảng Tây nói riêng, Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Đoàn công tác cũng đến thành phố Sùng Tả (khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) thăm Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện Sùng Tả, nơi ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong sản xuất tin tức số và truyền thông xuyên biên giới Việt-Trung.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Những hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu và hiểu biết giữa các cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông số, đào tạo và trao đổi nghiệp vụ giữa hai bên.

Chuyến công tác thể hiện tinh thần chủ động hội nhập, học hỏi kinh nghiệm quốc tế của báo chí Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng bền chặt.

Phát biểu tổng kết chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Hội Nhà báo Toàn Trung Quốc, lãnh đạo Tỉnh Quảng Tây và các cơ quan truyền thông địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành tốt chương trình làm việc.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh chuyến thăm lần này giúp đoàn công tác có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm quý về hoạt động báo chí trong thời đại chuyển đổi số; đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và tinh thần hợp tác hữu nghị của các đồng nghiệp Trung Quốc.

Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo nghiệp vụ và hợp tác truyền thông quốc tế, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa giới báo chí Việt Nam và Trung Quốc./.

