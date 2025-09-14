TTXVN khẳng định vị thế trên trường quốc tế và trong quan hệ Việt-Trung

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), khẳng định với vị thế cùng mạng lưới cơ quan thường trú trên toàn cầu, truyền thống chuyên nghiệp cùng đổi mới công nghệ, Thông tấn xã Việt Nam đã trở thành cơ quan thông tấn có uy tín, được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước.

Nhà báo Ngụy Vi nhấn mạnh Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, là hãng thông tấn quốc gia duy nhất của Việt Nam, đảm nhiệm việc công bố những tin tức quan trọng của Đảng và Nhà nước, được coi là “ngân hàng tin tức quốc gia," trong đó tin, bài do Thông tấn xã Việt Nam phát hành là nguồn có thẩm quyền về những sự kiện quan trọng.

Từ khi thành lập năm 1945 đến nay, trải qua 80 năm phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã hình thành phong cách báo chí nghiêm túc, chuẩn mực, ngắn gọn, rõ ràng, coi trọng tính chính xác của sự kiện và chiều sâu của thông tin, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn phong phú.

Ngoài ra, Thông tấn xã Việt Nam còn có mạng lưới rộng khắp trên toàn cầu và thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 hãng thông tấn, cùng các tổ chức báo chí lớn trên thế giới, mỗi ngày cung cấp sản phẩm tin tức đa phương tiện bằng nhiều ngôn ngữ. Các tin, bài về Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam thường xuyên được sử dụng rộng rãi, có ảnh hưởng nhất định trên trường quốc tế.

Thông tấn xã Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy phát triển báo chí theo hướng hội tụ, tích hợp đa phương tiện, xây dựng hệ thống truyền thông đa ngôn ngữ, đa phương tiện, đa kênh, gồm báo điện tử, báo in, mạng xã hội cùng nhiều nền tảng khác.

Thông tấn xã Việt Nam không chỉ là kênh cung cấp tin tức mà còn đảm nhiệm chức năng tổng hợp thông tin và tham mưu, tư vấn chính sách. Thông qua mạng lưới phóng viên toàn cầu, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thu thập, xử lý những tin tức quan trọng của Việt Nam và quốc tế, cung cấp nguồn tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách của Chính phủ và các giới trong xã hội.

Nhà báo Ngụy Vi khẳng định các bản tin của Thông tấn xã Việt Nam có vai trò quan trọng như cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Trước hết, Thông tấn xã Việt Nam thường xuyên có nhiều tin, bài chi tiết về tình hình phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước. Những thông tin này rất được bạn đọc trong nước đón nhận, trở thành kênh quan trọng để người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về Trung Quốc.

Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử tiếng Trung của Thông tấn xã Việt Nam cũng là một kênh quan trọng giúp người dân Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam. Cổng thông tin này không chỉ đưa những tin tức mới nhất về sự phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam ngày nay, mà còn có thông tin về văn hóa truyền thống cũng như sự quan tâm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Nhờ phong cách làm báo chi tiết, chuyên nghiệp, Thông tấn xã Việt Nam đã trở thành một trong những kênh quan trọng hàng đầu để cộng đồng nói tiếng Hoa hiểu rõ hơn về Việt Nam.

Trưởng ban Việt ngữ thuộc CMG cho biết những năm gần đây, báo chí hai nước Trung Quốc và Việt Nam ngày càng tăng cường giao lưu, hợp tác, đặc biệt là giữa Thông tấn xã Việt Nam với các cơ quan truyền thông chủ chốt của Trung Quốc như CMG. Hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hình thức hợp tác đa dạng, từ chương trình đưa tin chung cho đến trao đổi tin, bài.

Những hoạt động này đã góp phần tích cực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

