"Thông tấn xã Việt Nam góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào"

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Vientiane đã có cuộc phỏng vấn ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, về vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong việc góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào.

Là người từng có nhiều năm học tập tại Việt Nam và có quá trình công tác gắn bó chặt chẽ với các lãnh đạo Việt Nam và đặc biệt là thường xuyên theo dõi thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhất là tin bài của các phóng viên Cơ quan thường trú tại Lào, ông Bounleua Phandanouvong cho biết Thông tấn xã Việt Nam đã và đang có những đóng góp thiết thực trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, góp phần giúp người dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt này.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ sự đánh giá cao đối với chất lượng nội dung, cách thức thể hiện cũng như sự nhanh nhạy trong việc phản ánh các sự kiện chính trị-ngoại giao trọng đại giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh các tin, bài của Thông tấn xã Việt Nam rất đa dạng, cập nhật kịp thời, đặc biệt là những thông tin liên quan đến các chuyến thăm cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn, hội đàm, ký kết hợp tác giữa lãnh đạo hai nước.

Đây chính là kênh thông tin quan trọng giúp người dân hai nước Lào-Việt Nam hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và kết quả hợp tác giữa hai bên.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Ông Bounleua Phandanouvong đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi nhắc lại một sự kiện quan trọng diễn ra vào tháng 4/2025, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường.

Ông đánh giá đây là một dấu mốc chính trị có ý nghĩa hết sức to lớn trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Theo ông Bounleua Phandanouvong, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh kịp thời, đầy đủ và sinh động các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, từ các cuộc hội đàm cấp cao, cho đến những buổi gặp gỡ, giao lưu hữu nghị Lào-Việt.

Những nội dung tuyên truyền phong phú này đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa chính trị và giá trị biểu tượng của chuyến thăm, đồng thời giúp người dân hai nước hiểu rõ hơn về tình cảm gắn bó và sự tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh Thông tấn xã Việt Nam đã truyền tải các nội dung thông tin về quan hệ Lào-Việt Nam một cách đa dạng, thông qua nhiều hình thức và nền tảng như báo điện tử, mạng xã hội.

Điều này thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh của Thông tấn xã Việt Nam trong kỷ nguyên truyền thông số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác đối ngoại và tuyên truyền quốc tế.

Bà Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23/7/2023 tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa)

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng chia sẻ thêm rằng trong bối cảnh ngày nay, khi phương thức tiếp cận thông tin của người dân thay đổi mạnh mẽ, việc Thông tấn xã Việt Nam chủ động đưa tin trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… là bước đi rất đúng hướng.

Theo ông, điều này không chỉ giúp thông tin chính thống đến được với nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là giới trẻ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Những người trẻ hôm nay là những người sẽ kế thừa và phát triển mối quan hệ giữa hai dân tộc. Việc giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu sâu và tự hào về tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam chính là yếu tố bảo đảm cho sự trường tồn của mối quan hệ này. Và Thông tấn xã Việt Nam đang làm rất tốt vai trò đó.

Nhân dịp 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam, ông Bounleua Phandanouvong trân trọng gửi lời chúc mừng tới Ban Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng thông tin chủ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đối nội-đối ngoại; đồng thời, tiếp tục giữ vững vai trò cầu nối trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước Lào-Việt Nam./.

