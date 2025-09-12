80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Khẳng định vị thế hãng thông tấn quốc gia uy tín

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch hãng thông tấn Kyodo News, ông Toshimitsu Sawai.

Ông Sawai nhận định TTXVN đang thực hiện tốt trách nhiệm của một hãng thông tấn quốc gia chính thức của Việt Nam bằng cách phát hành các tin, bài chính xác và đáng tin cậy. Nhờ đó, TTXVN có ảnh hưởng lớn trong nước khi nhiều đơn vị thông tin Việt Nam sử dụng tin, bài của TTXVN.

Cũng theo ông Sawai, TTXVN đã và đang đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa tin về sự phát triển của xã hội Việt Nam ra thế giới. Văn phòng Kyodo News tại Hà Nội luôn theo dõi thông tin từ TTXVN và trích dẫn hoặc tham khảo khi cần thiết.

Nhận định về vị thế, tiếng nói của TTXVN trong mạng lưới truyền thông khu vực và quốc tế, ông Sawai nhấn mạnh cả trong khu vực và quốc tế, thông tin từ TTXVN được coi là thông tin chuẩn xác về Việt Nam.

Theo ông, một trong những điểm mạnh của TTXVN là khả năng ứng phó linh hoạt với môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng. Đơn cử, TTXVN rất tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nhất khác vào công tác biên tập.

Chia sẻ các kết quả nổi bật trong việc hợp tác giữa Kyodo News và TTXVN thời gian qua, ông Sawai nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai hãng thông tấn đã và đang mở rộng từ việc hỗ trợ cho các phóng viên sang lĩnh vực hợp tác kinh doanh.

Đánh giá về vai trò của TTXVN tại Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) trong suốt 56 năm qua, Chủ tịch Kyodo News cho rằng TTXVN đã và đang góp phần củng cố các hoạt động của OANA bằng cách tích cực tham gia các sự kiện của tổ chức này.

TTXVN đã dẫn dắt các cuộc thảo luận tại các phiên họp của OANA, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của mình với các thành viên OANA khác thông qua các bài thuyết trình hữu ích.

TTXVN cũng thường xuyên giành được nhiều giải thưởng của OANA, trong đó có giải thưởng về ảnh và tin, bài, đóng vai trò là hình mẫu cho hoạt động biên tập xuất sắc của OANA./.

