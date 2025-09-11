Multimedia

80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những mốc son tự hào

Từ dấu mốc phát bản tin đầu tiên ngày 15/9/1945 đến nay, TTXVN đã 80 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, cung cấp nguồn tin chính thống, khách quan; ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng.

vna-potal-80-nam-thong-tan-xa-viet-nam-nhung-moc-son-tu-hao.jpg

Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) chính thức phát đi toàn thế giới và trong nước bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh.

Ngày 15/9 trở thành Ngày truyền thống của ngành thông tấn quốc gia.

Trong suốt lịch sử 80 năm hình thành, phát triển, từ kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thông tấn xã Việt Nam luôn tiên phong trên mặt trận thông tin, phản ánh kịp thời diễn biến thời sự trong nước và ngoài nước, cung cấp nguồn tin chính thống, trung thực, khách quan, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và nhu cầu thông tin của công chúng.

Với những đóng góp, hy sinh xứng đáng trên các chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thông tấn xã Việt Nam đã ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2001); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2005 và 2020); được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng (năm 1995), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1990, 2010 và 2025) và nhiều huân, huy chương cao quý khác./.

