80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Hành trình biên soạn giữ trọn ký ức lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), cuốn sách ảnh “80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025)” ra đời như một dịp nhìn lại chặng đường phát triển của cơ quan thông tấn quốc gia.

Quá trình biên tập cuốn sách cho thấy sự công phu và tận tâm của đội ngũ biên tập trong việc lựa chọn tư liệu, kiểm chứng sự kiện và ghi lại ký ức sống động về các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - những người đã dấn thân để dòng tin chính thống của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn “chảy mãi."

Đảm bảo tính chính xác, truyền tải trọn vẹn thông điệp

Cuốn sách được biên soạn dưới hình thức sách ảnh, tập trung vào các sự kiện, dấu mốc quan trọng trong suốt 80 năm của TTXVN.

Nội dung gồm hình ảnh lịch sử, bài viết, dòng tin và các chuyên đề theo từng giai đoạn giúp người đọc cảm nhận rõ bối cảnh và vai trò của TTXVN trong từng giai đoạn cách mạng.

Ấn phẩm được biên soạn song ngữ Việt-Anh, dựa trên cơ sở các sách trước như “60 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2005)," “70 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2015)” và “Thông tấn xã Giải phóng Anh hùng," đồng thời bổ sung nhiều hình ảnh và tư liệu mới khai thác từ kho tư liệu của Ban Biên tập Ảnh, Trung tâm Thông tin Tư liệu và Đồ họa, Phòng Truyền thống của TTXVN.

Theo Phó Trưởng phòng Biên tập-Xuất bản, Nhà xuất bản Thông tấn Nguyễn Ngọc Bích, kho tư liệu của TTXVN có hàng vạn bức ảnh, nhiều hình ảnh mang giá trị lịch sử vô giá. Tuy nhiên, do dung lượng sách có hạn, việc lựa chọn những bức ảnh nổi bật để tái hiện đầy đủ hoạt động của ngành là một thách thức lớn.

Nhóm biên tập phải cân nhắc giữa giá trị lịch sử và tính thẩm mỹ, giữa những bức ảnh nổi tiếng và những hình ảnh chưa từng công bố, nhằm làm nổi bật sự dấn thân, trung thành, tận tụy, hy sinh và cống hiến của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên qua các thời kỳ.

Bìa cuốn sách. (Nguồn: Nhà xuất bản Thông tấn)

"Việc xác minh chú thích cho những bức ảnh chụp từ vài chục năm trước cũng là công việc gian nan. Có những bức ảnh chiến trường đã úa màu thời gian, chúng tôi phải lần tìm thông tin trong hồ sơ cũ, hỏi ý kiến các chuyên gia và các vị nguyên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên để đảm bảo tính chính xác," chị Bích chia sẻ.

Trong suốt quá trình biên soạn, nhóm biên tập luôn đặt ra yêu cầu cao nhất về tính chính xác và khách quan. Tư liệu, hình ảnh được kiểm tra nhiều lần, dịch thuật song ngữ cũng được thực hiện cẩn trọng để đảm bảo thông điệp truyền tải trọn vẹn đến cả độc giả trong nước và quốc tế.

Điều khiến chị Bích ấn tượng và tự hào nhất là có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với nhiều thế hệ lãnh đạo TTXVN, cũng như cán bộ, phóng viên kỳ cựu của TTXVN, như: nguyên Tổng Giám đốc Hồ Tiến Nghị, Lê Quốc Trung, Trần Mai Hưởng; nguyên Phó Tổng Giám đốc Lê Duy Truyền, nguyên Trưởng Ban Biên tập tin Trong nước Vũ Thị Kim Hải, nguyên Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Ngô Thị Kim Oanh… Đây là những người được xem như "kho tư liệu sống" kể lại nhiều kỷ niệm quý báu về TTXVN, về các phóng viên chiến trường và kỹ thuật viên thời chiến tranh, luôn vượt mọi gian khó để thực hiện dòng tin chính thống.

Đặc biệt, với chị Ngọc Bích, khi được đọc những lời căn dặn của Bác Hồ khi đến chúc Tết TTXVN và của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn năm 1972: “Dù Hà Nội có bị tàn phá, Việt Nam Thông tấn xã cũng không được để mất dù là một phút thông tin cung cấp cho Trung ương," đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện niềm tin tuyệt đối của Đảng, Nhà nước dành cho TTXVN, cơ quan thông tấn vinh dự ba lần đón nhận danh hiệu Anh hùng.

“Có lúc cầm trên tay những bức ảnh các phóng viên chiến trường hy sinh nơi tuyến lửa, chúng tôi thực sự nghẹn ngào. Những khoảnh khắc đó khiến chúng tôi thấy mình phải nỗ lực làm việc bằng tất cả trái tim để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước," chị Bích xúc động nói.

Giá trị lịch sử và thông điệp tới thế hệ hôm nay

Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ nhấn mạnh bằng những bài viết ngắn gọn, cô đọng cùng hơn 670 bức ảnh, tư liệu, cuốn sách ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của TTXVN gắn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ và thống nhất đất nước (1945-1975), trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đổi mới, hội nhập quốc tế, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên phồn vinh, hạnh phúc (1975-2025).

Những bức ảnh, bài viết, dòng tin đi cùng năm tháng mang giá trị lịch sử ghi dấu sự dấn thân, trung thành, tận tuỵ, hy sinh và cống hiến của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên các thế hệ thông tấn để dòng tin chủ lưu của TTXVN không ngừng nghỉ, đặc biệt góp phần xây dựng ngành trở thành cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn nhấn mạnh.

Một trang trong cuốn sách. (Nguồn: Nhà xuất bản Thông tấn)

Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần: Thông tấn xã Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ và thống nhất đất nước (1945-1975); Thông tấn xã Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (1976-2025); hoạt động đối ngoại; Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuốn sách, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn, cho biết việc xuất bản cuốn sách thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên qua các thời kỳ, các thương binh, gia đình liệt sỹ đã đóng góp công sức, xương máu xây dựng TTXVN không ngừng lớn mạnh như ngày nay.

Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình lịch sử 80 năm tự hào của TTXVN cùng những bài học quý báu về cách làm báo chính thống, hiện đại, gắn liền với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh phục vụ nhân dân; là lời khẳng định quyết tâm đổi mới, thích ứng và hội nhập của toàn ngành trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ.

Đứng trước kỷ nguyên công nghệ số, hội nhập và sáng tạo, TTXVN tiếp tục sứ mệnh của mình, khẳng định vị thế là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Cuốn sách ảnh “80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025)” vì thế không chỉ là tập hợp hình ảnh, mà là một câu chuyện sống động về lịch sử, về những con người đã làm nên lịch sử. Gửi gắm thông điệp vào cuốn sách, những người biên soạn mong rằng khi các bạn trẻ, đặc biệt là phóng viên TTXVN hôm nay, cầm trên tay cuốn sách này, sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống của ngành.

Đó cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới những người đang làm báo hôm nay: giữ gìn ngọn lửa đam mê, bản lĩnh và trách nhiệm trong kỷ nguyên truyền thông mới. Từ niềm tự hào đó, mỗi người sẽ nỗ lực nhiều hơn, bản lĩnh và trách nhiệm hơn để tiếp tục viết tiếp hành trình vẻ vang của TTXVN./.

