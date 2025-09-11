80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Biểu tượng của hợp tác quốc tế

Quan hệ giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và hãng thông tấn TASS của Nga được thiết lập từ những năm 1950. Hiệp định hợp tác đầu tiên được ký vào năm 1958 đã đánh dấu mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

Năm nay Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và TTXVN cũng kỷ niệm 80 năm ngày đồng hành cùng đất nước với tư cách là hãng Thông tấn quốc gia (15/9/1945-15/9/2025).

Trước thềm sự kiện quan trọng này, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã có cuộc phỏng vấn Tổng Giám đốc TASS Andrei Olegovych Kondrashov về sự hợp tác và phối hợp hành động giữa hai hãng thông tấn và những cột mốc quan trọng nhất trong chặng đường hợp tác ấy, cũng như ý nghĩa của việc hợp tác đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Tổng Giám đốc TASS Kondrashov nhận định việc hợp tác giữa TASS và TTXVN là một ví dụ điển hình về mối quan hệ đối tác hiệu quả dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tính chuyên nghiệp.

Qua nhiều năm, hai hãng thông tấn đã tạo nên một cầu nối trao đổi thông tin vững chắc vì sự nghiệp hòa bình, xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Hai bên có cơ hội thêm một lần khẳng định điều đó vào tháng 6 vừa qua, khi Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, theo lời mời của TASS, dự cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin và lãnh đạo các hãng thông tấn hàng đầu thế giới.

Trả lời phỏng vấn của Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang về quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước luôn thuỷ chung, không hề thay đổi trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam đang phát triển không ngừng trong thời kỳ mới, quan hệ giữa TASS và TTXVN càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, cả trên bình diện song phương lẫn tại các diễn đàn thông tin khu vực và quốc tế.

TASS và TTXVN tiếp tục hỗ trợ nhau hiệu quả trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là các hãng thông tấn chủ đạo của Nga và Việt Nam.

Với tư cách là Tổng Giám đốc TASS, ông Kondrashov khẳng định chắc chắn rằng quan hệ với TTXVN là một trong những ví dụ điển hình nhất về thành công và hiệu quả trong hợp tác với đối tác nước ngoài của TASS.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong hợp tác giữa TASS và TTXVN là các triển lãm ảnh chung, ghi lại những khoảnh khắc hào hùng trong lịch sử của hai nước. Các triển lãm ảnh đó đã gây được tiếng vang rộng rãi trong công chúng, được lãnh đạo hai nước đánh giá cao và trở thành biểu tượng cho sự trân trọng quá khứ của hai dân tộc.

Những sáng kiến như vậy không chỉ củng cố mối quan hệ chuyên môn mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ phóng viên trẻ, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp nhất.

Trong nhiều năm qua, TASS và TTXVN đã triển khai chương trình trao đổi phóng viên, biên tập viên, trong đó hai bên có cơ hội tìm hiểu hoạt động báo chí hiện đại và công việc của các ban ngành chủ chốt trong hai cơ quan, cũng như tổ chức các chuyến thăm và làm việc tới các cơ quan chính phủ quan trọng, giúp hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của Nga và Việt Nam.

TASS và TTXVN cũng đang tích cực hợp tác trong khuôn khổ các hiệp hội thông tin lớn nhất. Tổng Giám đốc TASS cảm ơn TTXVN đã ủng hộ, bầu TASS làm Chủ tịch Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA).

Ông nhấn mạnh niềm tin rằng với tư cách là thành viên Ban Chấp hành OANA, TTXVN sẽ tiếp tục có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của tổ chức và TASS sẽ luôn ủng hộ các sáng kiến của những người bạn Việt Nam.

Tổng Giám đốc TASS Kondrashov khẳng định rằng đây mới chỉ là một phần trong lịch sử hợp tác phong phú của hai hãng thông tấn mà ông ví như một cây đại thụ - sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục được nuôi dưỡng bởi những giá trị và khát vọng chung.

Ông tin tưởng rằng những thành tựu mới đang chờ đón cả hai hãng thông tấn ở phía trước và những thành tựu ấy sẽ ngày càng soi sáng hơn nữa con đường hữu nghị Việt-Nga./.

