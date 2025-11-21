Nâng cao hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất

Ngày 21/11, tại tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí và công tác Hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất.”

Tham dự có đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình quản lý tòa soạn, phát triển nội dung, chuyển đổi số và giải pháp ổn định tâm lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đội ngũ người làm báo.

Hội nghị đánh giá việc triển khai Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các cấp Hội Nhà báo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ; cùng nhìn nhận một cách khách quan và toàn diện thực trạng hoạt động của cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong quá trình triển khai chủ trương sáp nhập, hợp nhất.

Các đại biểu trình bày nhiều tham luận về các vấn đề liên quan, trong đó có các tham luận: “Sản xuất phát thanh thích ứng trong kỷ nguyên số” của nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Đài Tiếng nói Việt Nam; “Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu” của nhà báo Trần Thị Thu Hà, Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam; “Thực trạng và đề xuất chính sách quản lý biên chế, nhân sự tại các Hội Nhà báo địa phương sau sáp nhập - tình hình cụ thể tại Lâm Đồng” của nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh truyền hình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận, biểu dương và chia sẻ với hội viên nhà báo trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất hiện nay.

Ông đề nghị cơ quan báo chí cùng các nhà báo tiếp tục nỗ lực, giữ vững tên tuổi, thương hiệu các tờ báo, xây dựng báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, tổng hợp ý kiến của hội viên, đại diện tổ chức hội và cơ quan báo chí, có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi điều hành Hội nghị. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết hội nghị đã đi đến thống nhất về ba trụ cột chính cần tập trung trong thời gian tới. Đó là các trụ cột về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; việc nâng cao chất lượng công tác Hội sau sáp nhập, hợp nhất và đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh thời gian tới, công tác Hội cần tiếp tục tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo, cùng các cơ quan báo chí xây dựng đội ngũ người làm báo vững về bản lĩnh chính trị, đạo đức, tinh thông nghiệp vụ.

Hội nghị tổng hợp các kiến nghị cụ thể để Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; trong đó có đề nghị sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức Đại hội Hội Nhà báo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hỗ trợ các địa phương giải quyết vấn đề trụ sở, cơ sở vật chất và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.../.

Các cấp Hội Nhà báo tập trung triển khai tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh công nghệ Các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và người làm báo trong cả nước sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tác nghiệp.