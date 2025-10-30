Văn hóa

Truyền thông

Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Trao 4 giải A

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí tham dự thuộc 4 thể loại.

infographics-giai-bao-chi-chong-tham-nhung-1.jpg

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải Khuyến khích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giải Báo chí toàn quốc #Chống tham nhũng #Tác phẩm báo chí
Theo dõi VietnamPlus

CHỐNG THAM NHŨNG

Báo chí - Truyền thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục