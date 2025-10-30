Báo VietnamPlus giành giải B Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng

Loạt bài “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh (Báo Điện tử VietnamPlus) đã giành giải B giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025.

Lễ trao giải được Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 30/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Việc tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 04 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải Khuyến khích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giải A cho 4 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong đó, loạt bài "Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh - đăng trên Báo Điện tử VietnamPlus được giải B.

Loạt bài trình bày theo hình thức Mega Story đặc biệt, nhấn mạnh bên cạnh những thành tựu to lớn để đất nước phát triển từ việc khai thác nguồn nội lực đất đai, có một thực tế đáng buồn đang tồn tại trong khoảng 20 năm trở lại đây, là rất nhiều diện tích đất (nhất là những khu đất vàng) từ Bắc vào Nam, từ nông thôn đến các khu đô thị, đang bị bỏ hoang, bị lãng phí đến đau xót!

Thực tế thời gian qua cho thấy trên cả nước có hàng triệu hecta đất được giao cho các công ty lâm nghiệp quản lý nhưng có tới hàng nghìn hecta sử dụng kém hiệu quả; hàng nghìn dự án bất động sản “ôm” đất đang “đắp chiếu”; nhiều khu đất vàng cỏ mọc um tùm, biến thành bãi đỗ xe trái phép; một số bệnh viện được Nhà nước đầu tư chục năm trước với mục đích nhân văn là “khám, điều trị chữa bệnh, cứu người” nhưng không đưa vào sử dụng…

Một tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Đó không chỉ là “khối ung nhọt” gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai, làm tắc nghẽn “mạch máu” lưu thông của nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người dân. Trong khi, nếu đất đai được sử dụng tối ưu, các dự án được triển khai kịp thời thì không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn tạo ra sự thay đổi về hạ tầng; đem lại việc làm, thu nhập cho người dân; tăng nguồn thu ngân sách.

Từ thực trạng lãng phí, đau xót trên, loạt bài cũng đề cập các loạt giải pháp căn cơ (từ hoàn thiện thể chế chính sách tới công cuộc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy của hệ thống chính trị) nhằm sớm “khơi thông” vướng mắc, phát huy được giá trị từ nguồn nội lực của quốc gia, để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông qua các bài viết trình bày theo hình thức đa phương tiện, loạt bài góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc chống lãng phí. Đây là nhiệm vụ không chỉ mang tính cấp bách mà còn là chìa khóa để Việt Nam mạnh mẽ vươn mình, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Loạt bài trên được đăng phát vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, một lần nữa khẳng định mỗi chủ trương mới của Đảng về đất đai đều mang lại những thành tựu lớn cho phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Do vậy, cuộc chiến chống lãng phí cần được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phần thiết yếu trong lối sống của mỗi người dân, của từng gia đình và của toàn xã hội; để xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, xứng đáng với những hy sinh và nỗ lực của bao thế hệ cha anh đi trước.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang chụp ảnh với nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus giành giải B. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, giải năm nay có sự tham gia đông đảo của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Các tác phẩm báo chí tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước với phương châm kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài những tác phẩm phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí đã mở rộng nội dung, đề tài phản ánh về phòng, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, mang tính thời sự, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân của các nhà báo, sự quyết tâm, dũng cảm và chịu sức ép, sự nguy hiểm đeo bám tới cùng vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, tạo ra tác phẩm báo chí tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả, chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Giải năm nay cũng ghi nhận những tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những cựu chiến binh đã chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm nay lại tiên phong, xung kích trên tuyến đầu, bền bỉ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các tác phẩm tham dự Giải năm nay được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư công phu về công nghệ làm báo, hình thức thể hiện, đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách, xu hướng của báo chí hiện đại, phản ánh khá toàn diện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến các địa phương.

Bên cạnh đó, theo ban tổ chức, các tác phẩm dự giải cũng là kết tinh thành quả lao động miệt mài của các nhà báo, vượt lên mọi khó khăn, áp lực, thậm chí nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp để có được các tác phẩm báo chí mang tính chiến đấu cao, tính nhân văn sâu sắc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải A; cùng với 10 giải B; 12 giải C; và 18 giải Khuyến khích cho các tác giả./.

Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.