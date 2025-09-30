Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 29/9/2025, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Từ sau Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo (ngày 7/7/2025) đến nay, các cấp ủy, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, nhất là 4 yêu cầu, 6 nhiệm vụ tại Kết luận Phiên họp thứ 28 của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội./.