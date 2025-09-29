Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu đến hết năm 2025 và trước Đại hội XIV, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án; kết thúc xác minh xử lý 6 vụ tham nhũng nghiêm trọng.

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Cuộc họp./.

