UBTV Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng ở Phiên họp thứ 49

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 5,5 ngày: đợt 1 (1 ngày: ngày 5/9/2025); đợt 2 (sáng ngày 12/9/2025); đợt 3 (từ ngày 22 đến 23 và chiều ngày 25 đến sáng ngày 27/9/2025; dự phòng chiều ngày 27/9/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Phá sản (sửa đổi); dự án Luật Thương mại điện tử; dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật Viên chức (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu bổ sung (hướng dẫn khoản 5 Điều 45, khoản 4 Điều 52, khoản 2 Điều 92 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân); Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025; các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước; báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 (trong đó có nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước); dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung: xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025 theo Tờ trình số 699/TTr-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ; cho ý kiến về nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ (về sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ); cho ý kiến về việc phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN ngày 21/8/2025 của Kiểm toán nhà nước; xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV./.

Bế mạc Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn tất cho ý kiến với 17 nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn tất việc xem xét, cho ý kiến đối với 17 nội dung thảo luận trực tiếp và một số nội dung xem xét bằng văn bản, chuẩn bị nhiều nội dung cho Kỳ họp thứ 10.