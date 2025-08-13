Bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm ý nghĩa, thiết thực chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm; chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân,” xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.
80 năm ngành Ngoại giao: Nâng tầm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về đóng góp của công tác lãnh sự, bảo hộ công dân đối với ngành Ngoại giao và định hướng chiến lược để nâng tầm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân giai đoạn mới.
Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Lào về tái cơ cấu doanh nghiệp
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, giới thiệu hệ thống văn bản pháp lý và phương thức huy động vốn và quản lý đầu tư với Lào.
Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư thành công tốt đẹp trên mọi phương diện
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất.
Tổng Bí thư thăm Cảng Busan, thúc đẩy hợp tác phát triển cảng biển hiện đại
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Cảng Busan, tìm hiểu mô hình cảng thông minh và mong muốn tăng hợp tác để Việt Nam xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, thân thiện môi trường, gắn kết chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Busan lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8.
Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng
Việc đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng: Hoan nghênh CT Group đi thẳng vào phát triển công nghệ tiên tiến
Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn CT Group đã nỗ lực, quyết tâm và có chương trình, kế hoạch đầu tư, phát triển đi thẳng vào các công nghệ tiên tiến, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước.
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ, cụ thể hóa quy định về chương trình trung học nghề, cao đẳng nghề, khắc phục tình trạng “thày nhiều hơn thợ.”
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng Busan
Chiều 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hóa DGT (Dongwon Global Terminal Busan), một trong những bến container mới nhất tại cảng Busan - cảng lớn nhất ở Hàn Quốc.
Thủ tướng: Huy động người dân vào cuộc phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững, toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.
Bộ máy thông suốt, thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng
Ngay từ khi chính quyền mới đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền của 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh đã hành động quyết liệt, thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng cùng lúc.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ toàn diện kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong quá trình cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cũng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý từ phía Lào.
Tận dụng không gian mới để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I cần định hướng những mục tiêu chiến lược nhằm tận dụng lợi thế của 3 địa phương trước đây, tạo bước phát triển trong bối cảnh mới.
Thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ
Buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Độc lập Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh là dịp hai bên khẳng định tình cảm gắn bó, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.
Về thăm nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945
Đã nhiều năm trôi qua nhưng những vật dụng gắn với kỷ niệm khi Bác Hồ về dừng chân và làm việc năm nào vẫn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CT Group
Sáng 13/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CT Group Việt Nam về phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn thời gian tới, thành phố Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam.
Tây Ninh: Xây dựng xã biên giới phát triển toàn diện trong giai đoạn mới
Xã Phước Chỉ (Tây Ninh) phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
"Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước và niềm tự hào dân tộc"
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia A80 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam, ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Quảng Trị: Xây dựng xã Lệ Thủy trở thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Lệ Thủy tập trung nguồn lực để đến năm 2030 trở thành xã phát triển toàn diện của tỉnh, xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, là bệ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo sinh kế, an ninh lương thực.
Thanh Hóa điều động 176 công chức đến công tác tại các xã còn thiếu cán bộ
Thanh Hóa điều động 176 công chức thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại Ủy ban Nhân dân các xã có số lượng công chức còn thiếu trong thời gian 3 năm.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn ngài Park Soo Kwan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan, Hàn Quốc trong thời gian tới.
Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có thư chúc nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.
Australia viện trợ năng cao năng lực gìn giữ hòa bình cho Việt Nam
Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Australia chuyển giao gói vật tư, trang thiết bị trị giá 240.000 USD, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và kỹ thuật cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thủ tướng: Việc thực hiện Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc còn manh mún
Thủ tướng cho rằng việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn manh mún, thiếu đồng bộ, gắn kết, trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng dự tổng kết Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc
Sáng 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.