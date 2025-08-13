Chính trị

Bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 3 ngày làm việc, chiều 13/8/2025, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp.

ttxvn-be-mac-phien-hop-thu-48-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-8208665-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-be-mac-phien-hop-thu-48-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-8208665-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-be-mac-phien-hop-thu-48-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-8208667-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-be-mac-phien-hop-thu-48-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-8208667-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội Trần THanh Mẫn TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Quốc hội khóa XV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng tự động hoá DGT, thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cảng Busan

Chiều 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cảng tự động hóa DGT (Dongwon Global Terminal Busan), một trong những bến container mới nhất tại cảng Busan - cảng lớn nhất ở Hàn Quốc.