Bế mạc Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn tất cho ý kiến với 17 nội dung

Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 48 sau 3 ngày họp.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn tất việc xem xét, cho ý kiến đối với 17 nội dung thảo luận trực tiếp và một số nội dung xem xét bằng văn bản, chuẩn bị nhiều nội dung cho Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là phiên họp đầu tiên triển khai một số quy định mới của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp thực hiện nghiêm việc chỉ những nội dung đủ điều kiện mới bố trí vào chương trình chính thức nên không còn tình trạng các cơ quan đề nghị điều chỉnh nhiều lần.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các cơ quan của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan hữu quan; qua đó bảo đảm mọi nội dung được xem xét kỹ lưỡng, kết luận rõ ràng, đồng thuận cao, đồng thời rút ngắn thời gian ban hành các quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận tập trung vào việc xem xét, cho ý kiến đối với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 6 dự án đã được Quốc hội thảo luận tại các kỳ họp trước, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội 2 nội dung: Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho một số dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Thông qua 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7/2025.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua, đề nghị rà soát kỹ thuật văn bản, hoàn chỉnh thể thức và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Lưu ý Kỳ họp thứ 10 tới đây vừa xem xét, quyết định các nội dung của kỳ họp thường lệ cuối năm, vừa là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngay sau phiên họp này, nhiệm vụ chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo, đặc biệt là Phiên họp tháng 9 - Phiên họp cao điểm cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 là hết sức nặng nề và quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ cho cho ý kiến lần 2 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10; xem xét, thông qua Chương trình lập pháp 2026; cho ý kiến các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; xem xét các báo cáo giám sát, báo cáo về phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm, thi hành án, tình hình thi hành Hiến pháp, luật; công tác chuẩn bị cho bầu cử và các văn bản tổ chức bầu cử; cùng khối lượng rất lớn, khoảng 50 dự án luật, nghị quyết quan trọng khác, trong đó, nhiều dự án các cơ quan dự kiến sẽ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này nhưng chưa kịp chuẩn bị.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trường hợp các cơ quan kịp chuẩn bị, để tránh dồn quá nhiều nội dung sang phiên họp tháng 9 thì ngay cuối tháng 8 này Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể bố trí thêm phiên họp khác để xem xét một số nội dung nếu cơ quan trình đã gửi hồ sơ và đã được cơ quan của Quốc hội thẩm tra.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu ứng cử để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đúng tiến độ đề ra; rà soát chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm phù hợp với luật hiện hành và tinh thần chỉ đạo của Đảng.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để xây dựng kịch bản triển khai cụ thể, chủ động các phương án, giải pháp xử lý kịp thời những tình huống, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không để dồn việc vào sát kỳ họp, phiên họp; bảo đảm Kỳ họp thứ 10 diễn ra thành công, đúng tầm, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm trước nhân dân và để lại dấu ấn cả nhiệm kỳ.

Song song với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn bộ các cơ quan trong khối Quốc hội quan tâm, chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hữu quan để tham gia tích cực, thiết thực vào các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công tác này cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; nội dung hoạt động phải gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước; đồng thời, kết hợp chặt chẽ với hoạt động chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, để vừa tôn vinh giá trị lịch sử, vừa tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)./.

