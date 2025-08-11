Sáng 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 48.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 48 - phiên họp rất quan trọng, xem xét cho ý kiến nhiều nội dung để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, sẽ tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét các công việc để chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã thống nhất, tại Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế-xã hội, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung (trong đó có 47 luật).

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại nguyên tắc Kỳ họp thứ 10 sẽ chỉ xem xét thông qua những luật có tính chất rút gọn ở 1 kỳ họp, còn nếu cần thông qua ở 2 kỳ họp thì để Quốc hội khóa XVI xem xét.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó công tác xây dựng pháp luật là nội dung trọng tâm, chiếm thời lượng lớn nhất của phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 13 dự án luật gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu, 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 và đến nay tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Trong đó, có các luật thuộc lĩnh vực tư pháp như: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Các luật thuộc lĩnh vực giáo dục gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua 2 dự thảo nghị quyết quan trọng là Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao." Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025.

Về các nội dung dự phòng, nếu đủ điều kiện về thời gian và tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung quan trọng như dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); việc phân bổ, điều chỉnh dự toán.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan chủ động phối hợp chuẩn bị kỹ hồ sơ; Tổng Thư ký Quốc hội đôn đốc, nhắc nhở các bộ, ngành; các cơ quan của Quốc hội qua thẩm tra nếu thấy đủ điều kiện, được Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đồng ý thì báo cáo Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét, đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 3/7/2025, Chính phủ đã có Báo cáo số 618 đề xuất bổ sung nhiều văn bản pháp luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Theo báo cáo, ngoài 20 văn bản cần bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, ngành cũng đề xuất bổ sung 11 dự án luật vào Chương trình Kỳ họp thứ 10 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, thỏa đáng cho các nội dung cần thiết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công việc lập pháp tăng thêm. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tham mưu việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kịp thời.

"Các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn, hiệu quả, trách nhiệm," Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Văn phòng Quốc hội bố trí các nội dung trong chương trình phiên họp hợp lý, cân đối; các Bộ trưởng, Trưởng ngành tham dự đầy đủ để tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.

Đại biểu dự khai mạc Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, điểm mới bắt đầu được thực hiện từ Phiên họp này, đó là, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới sửa đổi, sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận và gửi xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét, quyết định. Chỉ trong trường hợp cần thiết (Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành có chỉ đạo) mới báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi phát hành.

“Khối lượng công việc của phiên họp lớn, yêu cầu cao, thời gian ngắn, đề nghị các cơ quan báo cáo ngắn gọn, rõ, bảo đảm thời gian; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tập trung, đúng trọng tâm, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau, thống nhất để các cơ quan tiếp thu," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

