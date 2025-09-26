Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường hợp tác với Tập đoàn Nhật báo Vân Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Sắc màu mây thu-Nghĩa tình láng giềng”- Trung Thu 2025 tại Hà Nội, chiều 26/9 đại diện Tập đoàn Nhật báo Vân Nam và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Á-Đông Nam Á (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam vui mừng được đón các thành viên đại diện Tập đoàn Nhật báo Vân Nam và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Á-Đông Nam Á (tỉnh Vân Nam) đến thăm, làm việc với Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng chúc mừng các thành viên trong đoàn có các hoạt động đầy ý nghĩa, đặc biệt là chuỗi hoạt động “Sắc màu mây thu-Nghĩa tình láng giềng” - Trung Thu 2025 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhắc lại tình cảm lâu bền của nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến dựng nước, giữ nước cho đến giai đoạn Việt Nam mở cửa hội nhập, phát triển hiện nay. Đây cũng là cơ sở để mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam – Hội Nhà báo Trung Quốc ngày càng bền chặt, thực chất, hiệu quả.

Năm 2025, khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, có rất nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã đến thăm và tham dự lễ kỷ niệm, trong đó có đoàn báo chí Trung Quốc.

Phía Việt Nam cũng đã tổ chức đoàn gồm 30 nhà báo sang thăm Quảng Châu – nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên- tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam.

Bà Vương Hoan - Phụ trách mạng xã hội, Trung tâm Hợp tác quốc tế, Tập đoàn Nhật báo Vân Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho đoàn.

Giới thiệu về tỉnh Vân Nam, bà Vương Hoan cho biết: Vân Nam là tỉnh cửa ngõ phía Tây Nam của Trung Quốc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế với các nước láng giềng.

Tập đoàn Nhật báo Vân Nam là một trong những tập đoàn truyền thông lớn và có ảnh hưởng nhất tại tỉnh Vân Nam. Tập đoàn là chủ quản của tờ Nhật báo Vân Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Tỉnh ủy Vân Nam.

Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn đã phát triển từ một cơ quan báo chí truyền thống thành một tổ chức truyền thông đa phương tiện, bao gồm các ấn phẩm báo in, cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông mới (new media)…

Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Á-Đông Nam Á tỉnh Vân Nam là một đơn vị truyền thông đối ngoại chiến lược, trực thuộc cơ quan tuyên truyền của Tỉnh ủy Vân Nam, được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác truyền thông với các quốc gia trong khu vực.

Trung tâm vận hành các nền tảng thông tin đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Anh, Thái, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam...) nhằm cung cấp tin tức về Trung Quốc và Vân Nam đến cộng đồng quốc tế.

Đây là đơn vị đồng sáng lập và điều phối các cơ chế hợp tác truyền thông quan trọng như mạng lưới truyền thông Nam Á và Đông Nam Á, quy tụ các cơ quan truyền thông, hãng thông tấn và các đối tác báo chí từ nhiều quốc gia, hướng đến mục tiêu hợp tác sản xuất nội dung, trao đổi phóng viên và tổ chức các diễn đàn truyền thông chung.

Bà Vương Hoan mong muốn đón tiếp các đoàn báo chí Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ”, khám phá những di tích Bác Hồ đã từng đi qua tại Vân Nam trong thời gian tới; tăng cường hợp tác về du lịch giữa 2 nước, cùng tìm hiểu những di tích và văn hóa, lịch sử Việt Nam ở Trung Quốc.

Bà Vương Hoan cho biết, Trung tâm Hợp tác quốc tế, Tập đoàn Nhật báo Vân Nam thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), sáng tạo clip ngắn, đào tạo phát thanh viên…; mong muốn thiết lập quan hệ, hợp tác với Hội Nhà báoViệt Nam và mời Hội đến Vân Nam tìm hiểu, chia sẻ, tham gia các hoạt động.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng: Đông Nam Á là khu vực có dân số gần 700 triệu người, có sự đa dạng văn hóa, sắc tộc. Tỉnh Vân Nam liền kề với các địa phương của Việt Nam và đã rất nổi tiếng, hấp dẫn cũng như có sự giao thoa, gần gũi về văn hóa.

Sự giao lưu kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rất cần có sự đồng hành của báo chí. Do đó cần tăng cường hợp tác báo chí địa phương giữa hai nước, đây là cầu nối thông tin quan trọng.

"Hai bên hoàn toàn có thể hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phương thức làm báo hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất báo chí. Trung Quốc chính là nước đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, đây là điều kiện thuận lợi và mô hình rất tốt cho các quốc gia Đông Nam Á học hỏi…", Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định./.

