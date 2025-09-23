Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành miền Trung với các địa phương Trung Quốc

Tối 23/9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2025) với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương tại khu vực miền Trung cùng các doanh nghiệp, hiệp hội Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Dương Thuận Phong, tháng Tư năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn thành chuyến thăm lẫn nhau trong vòng một năm. Điều này đã thể hiện đầy đủ tính chiến lược và tầm cao của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực không ngừng sâu sắc hơn.

Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Dương Thuận Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẵn sàng cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực lãnh sự hướng tới mục tiêu “6 hơn” (tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn), để thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Ông cũng vui mừng nhận thấy các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam đã triển khai thành công nhiều cải cách lớn như tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành; chúc mừng thành phố Đà Nẵng đã được phê duyệt xây dựng khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Huế được phê duyệt trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc.

Thành phố Đà Nẵng tự hào đã và đang tích cực góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước, thông qua nhiều hoạt động hợp tác thiết thực với các địa phương của Trung Quốc.

Trong thời gian qua, nhiều đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh thành Trung Quốc đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình trao đổi đoàn hợp tác thương mại, xúc tiến đầu tư du lịch, văn hóa và giáo dục với phía bạn. Những kết quả này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mang lại những thành quả thiết thực cho cả 2 bên.

Thành phố cũng đang duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Trung Quốc như: Vân Nam, Quảng Tây, Giang Tô, Sơn Đông…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố và các đối tác địa phương Trung Quốc.

Ông tin tưởng Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò này, góp phần tăng cường hơn nữa sự gắn kết và hợp tác hiệu quả với các địa phương miền Trung Việt Nam với các địa phương và đối tác Trung Quốc.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt và cũng là “Năm giao lưu nhân văn” của hai nước. Hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng khách quốc tế, đứng vị trí thứ nhất.

Quan hệ giao lưu giữa các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam và các địa phương Trung Quốc như Sơn Đông, Phúc Kiến, Thiểm Tây, Quảng Tây, Vân Nam... ngày càng sôi động. Hai bên đạt được nhiều thành quả và thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, quan hệ thành phố hữu nghị và giao lưu văn hóa./.

