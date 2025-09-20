Việt Nam-Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác theo phương hướng “6 hơn”

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tối 19/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Khánh Vĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thường vụ Nhân đại toàn quốc Phó Tự Ứng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tôn Vệ Đông, Phó trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Mã Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc-Thiếu tướng Hồ Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Lý Văn Đường, cùng các đồng chí nguyên Đại sứ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, nhân sỹ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung Quốc.

Ngoài ra, khách mời còn có các Đại sứ, đại biện các nước, đại diện ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dấu mốc lịch sử mang ý nghĩa trọng đại, mang lại độc lập cho dân tộc để bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 80 năm, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đồng thời là một quốc gia chủ động, tích cực hội nhập, là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam hôm nay đang vững bước tiến lên hiện đại, tiếp tục tiến hành đổi mới, cải cách toàn diện bộ máy, quyết tâm đạt các đột phá trên mọi lĩnh vực, tạo bước chạy đà tích cực để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam và sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và được thúc đẩy toàn diện theo định hướng “6 hơn.”

Giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết và là điểm sáng trong quan hệ song phương, nổi bật là các chuyến thăm lẫn nhau giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8/2024) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (4/2025). Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ, trong gần như cùng thời điểm có 3 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt hai bên là Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế tham dự các sự kiện kỷ niệm trọng đại, hoạt động đa phương quan trọng ở mỗi nước vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, thể hiện sự coi trọng, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ với Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử ấy. Khẳng định Việt Nam coi việc củng cố và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, Đại sứ bày tỏ mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, chất lượng cao, đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp cách mạng Việt Nam tặng Đại sứ quán bức tranh với dòng chữ "Chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến trước lễ kỷ niệm, ông Trương Khánh Vĩ-Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc-thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua và cho rằng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Trung-Việt khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai năm Giao lưu nhân văn và duy trì trao đổi thường xuyên, mật thiết cấp cao và các cấp, lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự ủng hộ, coi trọng lẫn nhau thông qua việc tham dự các hoạt động trọng đại của mỗi nước.

Khẳng định trong 75 năm qua, dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, được các đồng chí cách mạng tiền bối của hai nước vun đắp, đã bước vào thời đại mới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược trình độ cao.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên theo phương hướng “6 hơn”, đóng góp cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt cũng như sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Trong không khí hữu nghị, “đồng chí, anh em,” các khách mời đã cùng tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, gian trưng bày sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng những món ăn mang đậm phong vị Việt Nam tại quầy ẩm thực Việt Nam./.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc Trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả kết quả các cuộc gặp cấp cao với trọng tâm có thể khái quát bằng “3 nền tảng” cần được củng cố.