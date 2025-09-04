Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Sáng 4/9, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, tạo sự ổn định và năng lượng tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và cởi mở, nguyên thủ hai nước bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua./.