Văn hóa

Thắt chặt tình hữu nghị Việt-Trung qua chương trình nghệ thuật tại Đà Nẵng

Chương trình nghệ thuật “ Chung một mái nhà, Cùng một vầng trăng - Tết Trung Thu” được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Trần Lê Lâm
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm Giao lưu Nhân văn Việt-Trung 2025, tối 24/9, tại Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Chung một mái nhà, Cùng một vầng trăng - Tết Trung Thu.”

Phát biểu tại chương trình, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, ông Dương Thuận Phong, cho biết thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai là khát vọng chung của nhân dân hai nước Việt-Trung.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “ Chung một mái nhà, Cùng một vầng trăng - Tết Trung Thu” được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung, đồng thời cùng chào đón Tết Trung thu truyền thống của hai nước.

Ông Dương Thuận Phong, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ông Dương Thuận Phong tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ tốt đẹp hai nước Việt-Trung sẽ tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác để mối quan hệ truyền thống Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, đặc biệt là với các thành phố, địa phương, đối tác của Trung Quốc.

ttxvn-nguyen-thi-anh-thi.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi tin tưởng các sự kiện giao lưu văn hóa như chương trình nghệ thuật hôm nay sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, thắt chặt mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đây sẽ là một dấu mốc trong hành trình giao lưu, hợp tác văn hóa-du lịch và góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các thành phố, địa phương, đối tác của Trung Quốc.

Chương trình nghệ thuật đã diễn ra trong không khí ấm áp, hữu nghị và đoàn viên của mùa Trung Thu đang tới.

Đông đảo lãnh đạo, khách mời và công chúng hai nước cùng nhau thưởng thức 13 tiết mục đặc sắc với nhiều loại hình nghệ thuật: ca múa nhạc, nhạc cụ dân tộc, kinh kịch, múa dân gian... do các nghệ sỹ đến từ đoàn biểu diễn nghệ thuật Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Trung Quốc #Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng #Tết Trung Thu TP. Đà Nẵng Trung Quốc
