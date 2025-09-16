Quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 22, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến với đồng chí Hàn Chính, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phó Chủ tịch nước Hàn Chính hoan nghênh, đánh giá cao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dự Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 22, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện; chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Hàn Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc tin tưởng và ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, tổ chức thành công Đại hội XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng chí Hàn Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính hội kiến Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Lãnh đạo hai bên đánh giá cao xu thế phát triển và những kết quả rất tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trao đổi cấp cao duy trì thường xuyên, kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế được triển khai mạnh mẽ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, góp phần đưa quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng hiệu quả, thực chất.

Trong bầu không khí chân thành, tin cậy, hai bên cũng đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành, địa phương hai nước quán triệt, thực hiện tốt và cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam về ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị hai bên củng cố hơn nữa quan hệ chính trị tốt đẹp, duy trì thường xuyên, linh hoạt các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao; tăng cường giao lưu, hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; phát huy tốt các cơ chế đối thoại quan trọng giữa hai nước, nhất là Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Đối thoại chiến lược 3+3.

Về các lĩnh vực hợp tác thực chất, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt-Trung, bảo đảm khởi công tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại song phương phát triển lành mạnh, bền vững, trong đó Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam và đẩy nhanh tiến độ thành lập các Văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc; hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (giữa) phát biểu tại cuộc hội kiến Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị hai nước tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giao lưu nhân dân trong khuôn khổ “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025,” kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, thể thao; chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo.

Đánh giá cao các ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch nước Hàn Chính khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ với Việt Nam, xuất phát từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài; nhất trí hai bên cùng thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh sâu sắc hơn, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị giữa hai bên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai nước, Phó Chủ tịch nước Hàn Chính khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, trong đó có đường sắt với Việt Nam, ưu tiên triển khai tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu, có thực lực, công nghệ cao của Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam; khuyến khích các địa phương tiềm năng của Trung Quốc trong đó có Quảng Tây, tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương của Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới; nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Trước đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã gặp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (trái) gặp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, hai bên đánh giá, cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ ngành, địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là giao lưu hữu nghị được tăng cường, hợp tác thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, kết nối giao thông đạt nhiều tiến triển, phối hợp tốt trong công tác quản lý biên giới.

Phát biểu trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến thành phố Nam Ninh tươi đẹp, dự Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 22, thể hiện sự ưu tiên cao của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ASEAN và Trung Quốc.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam phát huy vai trò tiên phong, tăng cường giao lưu hữu nghị, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh/Khu ủy và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp các tỉnh/khu giáp biên; khai thác tốt các khu “di tích đỏ” liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam tại Quảng Tây, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc qua Quảng Tây; ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam; đẩy nhanh lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; triển khai hiệu quả xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan; mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo nhận thức chung cấp cao giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (trái) gặp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tích cực trao đổi, xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới; vận hành an toàn, hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Nhất trí và đánh giá cao với các ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương khẳng định Quảng Tây đặc biệt coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; sẵn sàng tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương nêu một số đề xuất cụ thể về nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam trên các lĩnh vực: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân, nhất là giữa Quảng Tây với các địa phương giáp biên của Việt Nam; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Quảng Tây mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiện lợi hóa thông quan và tăng cường kết nối giao thông qua biên giới, nhất là kết nối đường sắt./.

Quan hệ Việt-Trung trở thành điển hình về tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác Trong 75 năm qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã phát triển từ tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” thành một Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.