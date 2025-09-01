Truyền thông Trung Quốc đưa tin tích cực về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong hai ngày 31/8 và 1/9, các cơ quan truyền thông của Trung Quốc như Tân Hoa xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu…, đồng loạt đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.



Phát biểu tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt trong tình hình mới; nhấn mạnh các bộ, ngành và địa phương hai nước cần đẩy mạnh triển khai thực hiện, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt đạt được những kết quả thực chất hơn.

Trước sự thay đổi nhanh chóng và bối cảnh quốc tế đan xen đầy biến động, Trung Quốc và Việt Nam cần kiên định giữ vững niềm tin vào con đường và chế độ của mình, tăng cường đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy "con thuyền" Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt luôn vững vàng tiến về phía trước và đi đúng phương hướng.



Nhân dịp này, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước với Việt Nam, duy trì trao đổi cấp cao, phối hợp và thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước.



Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế…, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa tại mỗi nước; đồng thời tiếp tục tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam, cũng như xây dựng thêm nhiều dự án mang tính đại chúng hơn nữa…/.

